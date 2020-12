Nasce Rainbow Free Day:la cultura e lo spettacolo made in Italy finalmente al centro, una Casa comune degli Indipendenti 18/12/2020

“Chiediamo a gran voce un tavolo per la ripartenza”



Si accettano adesioni fino al 30 dicembre 2020



Si è conclusa, oggi venerdì 18 dicembre, la conferenza stampa di presentazione del primo Rainbow Free Day: una quindici giorni (dal 15 al 30 gennaio 2021) dedicata al vasto mondo della produzione artistica indipendente e promossa da una cordata di alcuni fra i principali operatori Italiani dello spettacolo e dell’arte con l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione la diversità e la produttività di un settore importantissimo per tutti e per ciascuno; ma anche con la significativa volontà di chiedere alle Istituzioni l’apertura di un Tavolo per la ripartenza di questa filiera che, prima che di contributi, ha necessità improrogabile di un sostegno radicale per la costruzione di un mercato stabile ed effettivo. Ricordando, come ha precisato Claudio Trotta, che questa vuole essere una vera e propria “Casa Comune degli Indipendenti”. E, parlando nello specifico di musica, come ha detto Red Ronnie “Un segnale di risveglio della musica”.



L’Incontro

A condurre l’incontro era Giordano Sangiorgi, organizzatore del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Sono intervenuti: Claudio Trotta (Presidente Slow Music), Red Ronnie, Roberta Carrieri (artista), Renato Marengo (Napule’s Power), Massimo Della Pelle (AudioCoop), Giuseppe Marasco (Rete dei Festival), Giuliano Biasin (Esibirsi soc. coop), Claudio Formisano (Cafim), Giorgio Zanolini (Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane), Piero Cademartori (Editrice Zona), Jonathan Giustini e Claudia Barcellona (Arte, Letteratura e Cinema), Valentina Giordano (Discoteca Laziale), Lorenza Somogyi Bianchi (Ufficio stampa) e Simona De Melas (Strategie di Comunicazione), Mattia Pace (Marketing Solution), Giuliano Girlando (Musplan), Lorenzo Confetta (Ymf), Lello Savonardo (Università Federico II di Napoli).







Cosa è il Rainbow Free Day

Più nel concreto: il Rainbow Free Day inonderà la rete e la vita reale dal 15 al 30 gennaio 2021 con scontistiche dedicate su tutti i prodotti culturali ed artistici dei partner aderenti: dai libri, ai dischi (cd, vinili, musicassette), ai film online, agli strumenti musicali, ai concerti in prevendita, ai film su piattaforme online. Tutti gli aderenti e il programma degli eventi saranno disponibili sul sito www.rainbowfreeday.it e la pagina Facebook diventerà una grande piattaforma su cui convogliare approfondimenti, speciali, incontri, live. Tra questi avremo le produzion delle etichette discografiche indipendenti e degli artisti indipendenti, dei negozi di dischi del circuito di Discoteca Laziale, dei negozi di strumenti musicali del circuito di Cafim, dei libri editi da Editrice Zona, Vololibero ed Arcana e tanti altri nelle librerie aderenti, dei festival e tour con biglietti scontati per il pubblico e tanto altro ancora. Dal 15 al 30 gennaio quindi chiunque potrà entrare in questa piattaforma, curata da Mattia Pace, e potrà trovare un elenco di link di siti e luoghi fisici dove poter accedere e poter acquistare produzioni indipendenti a prezzi scontati. Un’occasione di valorizzazione delle produzioni culturali indipendenti italiane.



Il programma di iniziative per i 15 giorni

L’inaugurazione si terrà il 15 gennaio alle ore 10 con la presentazione di Figurine Forever di due nuove figurine dedicate a Freak Antoni e Dandy Bestia che usciranno per l’occasione e di I-Disco che presenteranno il loro prodotto Ifigital tra fisico e digitale con la prima produzione musicale di un artista.



Per tutti i 15 giorni si terrà un ricco programma di iniziative che avrà in linea di massima questo palinsesto: alle 11.00 il rotocalco di Slow Club; alle 12.00 con Apriamo le porte dei negozi si entrerà in un negozio di strumenti musicali o di dischi o di libri o in una galleria e in altri spazi per conoscerli meglio; alle 15.00 con Indies si presenteranno le etichette discografiche indipendenti e i festival per indipendenti ed emergenti; alle 16.00 si parlerà di cinema con Soundtrack City; alle 18.00 in programma Due chiacchiere con: un ciclo di 15 incontri-lezione su tutti i temi della musica; mentre alle 21.00 ci sarà I Live Rainbow: chiacchiere e live ogni sera con tantissimi artisti. Dalle 23.00 si chiuderà la giornata con L’Approdo parlando di arte e letteratura con scrittori ed artisti.



Numerosissime le adesioni da tutti i settori di questa vasta filiera.



A cominciare dai partner istituzionali con la Siae che ha dato la sua adesione.



Dal vasto mondo dello spettacolo dal vivo (Concerti e Spettacoli dal Vivo e On line Musica, Teatro, Danza, Arti Performative) hanno aderito:



Fra i Produttori ed Etichette Discografiche per Cd, Vinili, Musicassette e tutti i supporti fisici e on line musicali, nonostante la crisi che attraversa il settore discografico indipendente, tantissime sono state le adesioni e la voglia di far veicolare e conoscere i propri prodotti a prezzi speciali. L’adesione viene da tutta Italia e per tutti i generi: Italysona, Calabria Sona, Materiali Sonori, Maninalto!, Semplicemente Dischi, Adesiva Discografica, Musica Lavica Records, La Fabbrica, La Scena Dischi, Dischi Soviet, Dischi del Minollo, GRM Management, Marystar Spettacoli Edizioni, New Model Label, Marco Valente, Folkest, Riserva Sonora, Storie di Note, Giuro, WMusic.



Fra gli operatori in primissima linea Discoteca Laziale che, da sempre vicino al mondo dei negozi di dischi indipendenti, aderisce sia con il suo store fisico sia con quello online coinvolgendo tutti i negozi di dischi indipendenti d’Italia con iniziative e promozioni dedicate.



Gli artisti parteciperanno con i propri lavori e protagonisti di veri e propri eventi online.

Un genere che rappresenta un settore molto legato ai territori nel quale si riconoscono molti artisti che esprimono un movimento culturale in fermento e vitale. Un made in Italy davvero importante e da valorizzare e tutelare. Martedì 26 Gennaio 2021 ITFOLK, quindi, in programma alle 15 la presentazione di etichette e artisti del panorama italiano, alle 18, all’interno del contenitore Due chiacchere con: Giuseppe Marasco incontra operatori e professionisti del settore per avere un quadro della realtà italiana anche all’estero. Alle 21.00 si prosegue con una grande serata del folk live con tanti ospiti. Hanno aderito ad oggi Il Lautari, Parafonè, Massimo Ferrante, I Radicanto, Sossio Banda, Ciccio Nucera, Terraemares e tanti altri.



Fra le varie iniziative da segnalare il Concerto Sospeso di Folco Orselli, Freecom Hub, piattaforma di creazione, produzione e promozione di arte e cultura a cura di Alessandro Formenti, proporrà il live dei Ridillo: 30 anni di Funky e Soul Italiano, e……



Numerosissime le adesioni da parte dei Festival. Grazie alla collaborazione nata sin dall’inizio con la Rete dei Festival sono stati coinvolti già oltre 80 festival e contest aderenti che presenteranno in quei giorni sconti speciali per la partecipazione alle edizioni del 2021 e iniziative di backstage riservate, merchandising e produzioni originali legate alla storia di anni di festival indipendenti. E, nel corso del Rainbow, incontreranno il loro pubblico sulle sue pagine ufficiali. Tra gli aderenti Voci per la libertà, Varigotti Festival, Premio Manente, Mo'l'estate Spirit Festival, Calabria Sona, Ymf per la Solidarietà, Premio Lelio Luttazzi, Premio Bruno Bottiroli, Freecom Hub, Mura Festival, Verona in Cove, Cento note in rosa, Vrec music Virtual Festival, Mondezzaday, Biella Festival.



In prima linea anche il Cinema che, oltre a Soundrack City, prevede in programma 15 brevi e intense incursioni nel fascinoso mondo della settima arte, protagoniste diverse figure della filiera cinematografica che ci apriranno le porte di questo magico universo: dai percorsi di formazione con "Chi è di scena? scuola di teatro e cinema" alla produzione (La Casa dei Santi, Kharisma), alla distribuzione (Emera Film), agli incontri con i registi Marco Melluso e Alessandra Pescetta e con attori come Giovanni Calcagno (miglior attore non protagonista al Festival del Cinema Italiano). Gli appuntamenti saranno coordinati da Claudia Barcellona, Renato Marengo (direttore di Cinecorriere) con il supporto di Lorenza Somogyi Bianchi. Fra gli aderenti anche Teca TV con il suo palinsesto di cinema indipendente e documentari.



L’Approdo con Gli incontri d’arte - coordinati da Claudia Barcellona, Piero Cademartori e Jonathan Giustini - vedranno il coinvolgimento di diversi artisti, critici, curatori, sia italiani che stranieri: Loredana Trestin e Daniele Grosso Ferrando, Fortunato D'Amico e Valentina Maggiolo, gli artisti di Terapia Artistica Intensiva (Adriana Tomasello, Salvatore Borzì, Carlo Panebianco, Andrea Curto, Valentina Signorello, Salvatore Papa), Vittorio Spampinato, già Direttore di Ca’ La Ghironda Modern Art Museum.



Per quanto riguarda il vasto mondo della Letteratura, gli interventi saranno a cura di Claudia Barcellona e Piero Cademartori e prevederanno un breve viaggio verso gli sconfinati mondi che le molteplici sfaccettature della scrittura sono in grado di far coesistere. Fra gli ospiti: Bruno Casini, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Mauro La Luce, Ettore VigoLaura Pugno, Florinda Fusco, Marco Giovenale, Luca Valerio, Alberto Nocerino, Alessandro Malaspina Pola, Karoline Borelli, Carlo Michele Marenco, Claudio Pozzani, Antonella Fiori, Guido Caserza, Barbara Garassino, Massimo Morasso, Giovanna Olivari Marco Tesei e Nicola Iuppariello Elio Pagliarani, Cetta Petrollo, Andrea Cortellessa, Roberto Paravagna, Rolando Giambelli, Giancarlo Sepe, Silvana Matarazzo, Luca Giudici, Plinio Perilli, Eugenio Ripepi, Giampiero Alloisio, Marinella Fiume, Fulvia Toscano.



Aderiscono all’iniziativa, inoltre, Arcana Edizioni, VoloLibero Edizioni, Orto della cultura, Emos, Editrice Zona, WLM Edizioni, LEDizioni, Gilgamesh Edizioni, Divulgarti – Business Atelier, Carthago Edizioni, Naxos Legge e tra gli scrittori Luca D’Ambrosio, Francesca Amodio, Bruno Casini e tanti altri che stanno aderendo.



Molti anche i partner che supporteranno l’iniziativa: oltre a Siae, Optima, Dice, Optimagazine, All Music Italia, Radio Popolare, Musplan, Radio 100 Passi, RadUni Webradio Universitarie, Fly Web Radio, AP Alessandra Paparelli, Fiorenza Gherardi Music & Media, Classic Rock on Air, SoundTrack City, Sport 2 TV e Oaplus, I Live Music, Cinecorriere, Gingermag, Oltrelecolonne, Zarabaza, Colonne Sonore, Exitwell, Sport 2 tv u, Danceland, Teca Tv, Guitar Club, Drum Club, Yellow Music , Meiweb.it e Giuliano Girlando Blogger L’Espresso e Repubblica XL, Michele Monina con il Diario di un Lockdown tanti altri.



Tra le adesioni Slow Music, I – Disc, Figurine Forever, Cafim, Discoteca Laziale, Barley Arts, DNA Concerti, International Music and Arts, PIU Promoter Indipendenti Uniti, AudioCoop, AIA, Rete dei Festival , It Folk, Esibirsi, Siedas, Music Day Roma e tantissimi altri.



Per contatti: info@rainbowfreeday.com

