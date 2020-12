Webinar de La Via della Felicità e la Federazione Islamica del Veneto 19/12/2020 I volontari organizzano un webinar informativo gratuito in italiano e in arabo.





Viviamo in un mondo di immoralità e criminalità crescente. Chiunque deve fare affidamento sulla benevolenza e onestà degli altri. Chiunque ha sperimentato i danni creati dal basso livello di moralità presente in questa cultura.



La Via della Felicità è stata scritta per colmare questo vuoto morale nella società. Con i seguenti programmi, i kit su misura e i vari punti, chiunque può guidare gli altri verso una migliore qualità della vita e la felicità.



La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La prima pubblicazione risale al 1981, e lo scopo è di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’Uomo. La Via della Felicità inoltre detiene un record del Guinness dei Primati quale libro secolare più tradotto al mondo.



Scritto da L. Ron Hubbard, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista, con i 21 precetti fondamentali che guidano una persona ad un miglior tenore di vita.



Tra le varie attività dell’associazione, i volontari hanno deciso di organizzare una serie di webinar introduttivi dal titolo “Scopri Come Raggiungere La Via della Felicità”, dove verranno passati in rassegna i 21 precetti de La Via della Felicità, in collaborazione con la Federazione Islamica del Veneto.



Il prossimo webinar si terrà Lunedì 21 Dicembre 2020 alle ore 20:30 sulla piattaforma ZOOM e verrà tenuto dalla Dott.ssa Arianna Lezza e dall’IMAM Ait Alla Lhoussaine, Presidente della Federazione Islamica del Veneto.



Per ricevere il link di partecipazione contatta il numero 391.438.1933 o scrivi a padova.laviadellafelicita@gmail.com .