Bari - Mappa dei luoghi dell’antifascismo barese 21/12/2020 MAPPA DEI LUOGHI DELL’ANTIFASCISMO BARESE

OGGI L’ASSESSORA PIERUCCI ALLA PRESENTAZIONE DEL PANNELLO IDEATO DAL COORDINAMENTO ANTIFASCISTA DI BARI







Questo pomeriggio l’assessora alle Culture Ines Pierucci, insieme alla segretaria della CGIL Bari Gigia Bucci, alla vicepresidente provinciale dell’ANPI Anna Lepore e ai rappresentanti del Coordinamento antifascista di Bari, è intervenuta alla presentazione del prototipo del pannello che riporta la mappa dei luoghi simbolo dell’antifascismo barese.

L’iniziativa è stata organizzata simbolicamente oggi, giorno in cui si celebra la prima udienza del processo a carico di 28 esponenti di Casapound, accusati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e di manifestazione fascista a seguito dell’aggressione di un gruppo di persone di ritorno da una manifestazione pacifica il 21 settembre del 2018. Nel procedimento giudiziario si sono costituiti parte civile anche il Comune di Bari e la Regione Puglia.

“Il 21 settembre del 2018 è una data che si aggiunge a quelle che la città di Bari ricorda con rabbia e dolore - ha dichiarato Ines Pierucci - e che oggi auspichiamo trovi quanto prima la strada della giustizia con l’avvio del processo sull’aggressione ai danni di un gruppo di manifestanti antifascisti. La nostra città non dimentica e sostiene tutto quanto culturalmente sia utile a sensibilizzare anche le nuove generazioni sulla storia della nostra città, palcoscenico di episodi centrali per la lotta di Liberazione nazionale. Per questi motivi abbiamo accolto con orgoglio questa mappa antifascista e abbiamo voluto posizionarla all’ingresso del Teatro Piccinni, luogo simbolo della democrazia italiana dove a gennaio del 1944 si tenne il primo Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale”.

La mappa, oltre alla versione cartacea, può essere consultata in formato digitale attraverso un Qr code che permette di connettersi direttamente a Google maps, con indicatori di luoghi e descrizione dell’evento storico.