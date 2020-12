FIPAV Puglia - Paolo Indiveri, grazie alle societÓ pugliesi per la fiducia, speriamo di ripartire il prima possibile 22/12/2020 Youtube -> https://youtu.be/6pbz_Hk40k4



Un lungo periodo di stop forzato e la voglia di ripartire per tornare a respirare l'aria di volley che manca ormai da troppo tempo.



L'interruzione dei campionati nel corso dei primi mesi di questo difficilissimo 2020 sembra ormai un ricordo tanto lontano quanto attuale per via di questa tremenda emergenza sanitaria che continua a tenere il mondo in uno stato di fermo con una luce che sembra ancora lontana al termine di questo interminabile tunnel. Una ripresa lenta dell'attività con la serie A che ha proseguito, seppur con tante limitazioni, la sua strada e le categorie di interesse nazionale che da pochi giorni hanno potuto riprendere ad allenarsi in vista di una ripartenza programmata, salvo nuovi imprevisti, per il 23 gennaio.



Questo il quadro della situazione che sta vicendo oggi il mondo della pallavolo che, nonostante tutto, ha dimostrato fiducia e pazienza nel programmare, comunque, una stagione piena di punti interrogativi. E' difficile parlare di bilancio di fine anno, non essendoci molto da tracciare, ma le parole del presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri, rilasciate sabato scorso durante il derby di Puglia di A2 tra Taranto e Castellana Grotte, risuonano di speranza, quella che tutti cercano di alimentare attendendo la conclusione di questo periodo nero.



"E' stato un anno difficile - ha commentato Indiveri - e non solo per il mondo della pallavolo. Ci tengo a ringraziare la Lega Pallavolo Serie A e tutte le sue associate perchè al momento stanno portando avanti sul campo l'attività di pallavolo con i campionati di vertice. Sotto la serie A, purtroppo, siamo stati costretti a fermarci 10 mesi fa ormai e la speranza è quella di riprendere il prima possibile nella totale sicurezza dei nostri tesserati.



La FIPAV si impegnerà a far ripartire la serie B, salvo complicazioni, il 23 gennaio. Per quanto riguarda il volley regionale, ad oggi abbiamo come data di ripartenza per la serie C il 23 gennaio, data che speriamo di confermare nei prossimi giorni, mentre per la serie D si dovrà pazientare ancora visto che ad oggi non è ancora consentito allenarsi. Essere a Taranto per il derby di Puglia di A2 è un pò un segnale di ripartenza, ritrovarsi sul campo vuol dire ricevere un messaggio positivo per le nostre società che tengo a ringraziare per la loro fiducia.



Ad oggi praticamente tutte le società pugliesi si sono affiliate per la nuova stagione iscrivendosi ai rispettivi campionati, salvo pochissime eccezioni. Speriamo di riuscire a ripartire tutti insieme, è con questo auspicio che ci tengo a fare i miei auguri di buon Natale da vivere insieme alle proprie famiglie in sicurezza per cercare di fermare questo maledetto virus".