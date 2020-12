Il presepe solidale dei pensionati Cia Castellaneta (Taranto) 22/12/2020 Castellaneta - Il gran cuore della Cia al servizio di chi soffre.



L’Associazione Pensionati Cia Puglia Area Due Mari ha risposto presente alla chiamata della solidarietà lanciata da un maestro presepista di Castellaneta.



L’idea dell’anonimo artista, storico socio Cia, di mettere simbolicamente all’asta una sua realizzazione è stata subito raccolta e sposata dal gruppo di pensionati della delegazione di Castellaneta che, con una simbolica offerta di 300 euro, porteranno il presepe nella loro nuova sede, di prossima inaugurazione.



«Con l’intero ricavato – le parole di Michele D’Ambrosio, presidente ANP Cia Puglia area Due Mari – abbiamo acquistato prodotti di prima necessità che martedì 22 dicembre sono stati consegnati alla Caritas Diocesana di Castellaneta».



«La Cia si mostra sempre in prima linea a tutela della comunità in cui opera risponderemo sempre presente ad iniziative meritevoli come quelle lanciate dal nostro amico perché da sempre fa parte della nostra mission – ha invece dichiarato il direttore Area Due Mari Vito Rubino – Il presepe sarà allestito nella nuova sede ANP di Castellaneta ed ogni anno tutti potranno visitarlo. I proventi dell’acquisto, invece, sono serviti ad arricchire la nostra offerta di generi di prima necessità che, in collaborazione con ASeS (la Ong della Confederazione Italiana Agricoltori), sono stati consegnati nelle mani del vescovo della diocesi monsignor Claudio Maniago, in occasione della Giornata Nazionale della Solidarietà».