[PHOTOGALLERY] pallamano - Il 7 gennaio Italia - Lettonia al Centro Tecnico Federale di Chieti e in diretta televisiva su Sky Sport 22/12/2020 Il nuovo Centro Tecnico Federale, a Chieti, ospiterà la gara tra Italia e Lettonia del prossimo 7 gennaio valida per il Gruppo 6 di qualificazione agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia. L’incontro, che avrà inizio alle ore 20:30, si disputerà a porte chiuse in osservanza delle disposizioni sanitarie e sarà trasmesso in diretta TV sul Sky Sport Arena.



Nuova tappa in Abruzzo per la Nazionale allenata da Riccardo Trillini a due mesi dal match giocato a Pescara contro la Norvegia, questa volta segnando il debutto per la Casa della Pallamano in un evento di stampo internazionale. Il tutto a poche settimane dal taglio del nastro avvenuto in concomitanza del Supercoppa Day del 19 dicembre scorso.



Gara di estrema rilevanza per gli azzurri contro la contendente principale al terzo posto nel Gruppo 6 e in generale alla conquista di un pass per la fase finale degli Europei. Passaggio del turno garantito alle prime due squadre del girone, ma anche alle quattro migliori terze tra tutti gli otto raggruppamenti di questo round di qualificazione.



Per i fan italiani doppia possibilità di seguire le gesta di Parisini e compagni: oltre alla diretta televisiva su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky, sarà garantita la visibilità in chiaro della partita in streaming sulla Pagina Facebook della FIGH. Appuntamento in prima serata con inizio alle ore 20:30.



Il calendario aggiornato a seguito delle modifiche disposte dalla EHF:



Round Data Sede Partita

R2 8 novembre 2020 Pescara Italia - Norvegia

R3 7 gennaio 2021 Chieti Italia - Lettonia

R4 10 gennaio 2021 Valmiera Lettonia - Italia

R1 10/11 marzo 2021 - Bielorussia - Italia

R5 28/29 aprile 2021 - Italia - Bielorussia

R6 2 maggio 2021 - Norvegia - Italia





Il quadro completo delle gare delle qualificazioni agli EHF EURO 2022 è disponibile su www.eurohandball.com