Adelfia resta ancora senza il mercato settimanale 28/12/2020 ADELFIA ANCORA SENZA MERCATO.

SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI): “ACCANIMENTO CONTRO GLI AMBULANTI. ABBIAMO SCRITTO AL PREFETTO DI BARI E AD EMILIANO. COSI’ SI ALIMENTA LA GUERRA TRA AMBULANTI E NEGOZIANTI. QUESTO E’ DEPLOREVOLE”



Adelfia resta ancora senza il mercato settimanale del martedì ma gli Ambulanti non ci stanno e reagiscono scrivendo al Sindaco, al Prefetto di Bari ed al Presidente della Regione Michele Emiliano. Una lunghissima e circostanziata nota nella quale il Coordinatore nazionale CasAmbulanti, Savino Montaruli elenca in modo puntuale i dettagli della normativa vigente che prevede espressamente che i mercati devono svolgersi, per tutti i settori merceologici nella giornata di martedì 29 dicembre, come accadrà negli altri comuni di Puglia.

Durissimo l’intervento di Montaruli il quale ha seccamente dichiarato: “trovo l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale di Adelfia assolutamente vessatoria e discriminante rispetto alle facoltà concesse ai negozi di vicinato a sede fissa. Sarebbe deplorevole se dovessimo scoprire che anche ad Adelfia si stesse celando l’alimentazione di una guerra tra ambulanti e negozianti che porterebbe solamente ad un’ulteriore aggravamento della tensione a causa dei danni subiti dai concessionari di posteggio nel mercato settimanale del martedì. Il Sindaco deve semplicemente garantire i diritti riconosciuti agli Ambulanti dalla legge, dai Dpcm e dalle linee guida della Regione Puglia. Il resto è solo strumentalizzazione e chiacchiere che però procurano un sacco di danni che potremmo anche decidere di far pagare al comune per la violazione di diritti inviolabili e costituzionalmente riconosciuti” – ha concluso il Coordinatore nazionale.