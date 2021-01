2 gennaio - La Camerata delle arti presenta Natale nel Mondo in streaming - Matera 02/01/2021 “NATALE NEL MONDO” IN STREAMING

2 Gennaio ore 20.00





in diretta dalla Chiesa di San Francesco d'Assisi, Matera



Alcune delle pagine più famose della letteratura dedicata a questi temi, magistralmente interpretate dal Maestro Francesco Zingariello, accompagnate dalle celebri

partiture natalizie riscritte e riarmonizzare dal maestro Valter Sivilotti, faranno da colonna sonora a questo Santo Natale che la Camerata delle Arti augura al suo pubblico e a tutta la cittadinanza.



I SOLISTI DI PUGLIA E BASILICATA

Anna Giusto violino

Daniela Di Fonzo violino

Piero Massa viola

Clemente Zingariello violoncello

Angelo Basile contrabbasso

Davide Giove flauto

Cosma Lacanfora clarinetto

Angelo Nigro pianoforte



Francesco Zingariello tenore

Maria Grazia Zingariello voce recitante



La Direzione è affidata al Maestro Francesco Zingariello. Il concerto è inserito nel cartellone delle manifestazioni natalizie del Comune di Matera.



Guarda la diretta su Facebook sabato 2 Gennaio alle 20.00 a questo link:



www.facebook.com/events/985173785219840