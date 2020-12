IL CASTELLO SVEVO DI TRANI PARTECIPA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ-DICEMBRE 2020 30/12/2020 IL CASTELLO SVEVO DI TRANI PARTECIPA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ



UN GIORNO ALL’ANNO TUTTO L’ANNO



DICEMBRE 2020







Nell’ambito degli eventi Mibact, promossi a partire dal 3 dicembre in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Direzione Regionale Musei Puglia – Castello Svevo di Trani presenta un video d’autore con sottotitoli, destinato a TUTTI.

È il racconto della storia del monumento e della sua ‘bellezza’, percepita in una prospettiva aperta a qualunque abilità sensoriale.

Prodotto in collaborazione con la Coop. Soc. “Promozione Sociale e Solidarietà” – Onlus di Trani, con soggetto e regia di Marco Colonna e affidato all’interpretazione di un cast di attori speciali.

Un video progetto di cultura e comunicazione che si presta a più livelli di lettura e riflessione, e che si inserisce all’interno di un programma di iniziative di inclusione territoriale che il Castello svevo di Trani intende promuovere dopo un lungo periodo di chiusura.



Il video sarà visibile sul canale Youtube della Direzione regionale Musei Puglia al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=eUQipwTMOSw