Serie A2 pallavolo maschile - New Mater Castellana Grotte Volley, risolto consensualmente il contratto con Van Dijk 31/12/2020 La New Mater Volley Castellana Grotte, società iscritta al campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, comunica l’ufficializzazione della rescissione contrattuale con l’atleta Kay Van Dijk.

Si interrompe, così, dopo soli quattro mesi il rapporto sportivo tra la società presieduta da Nino Carpinelli e l’opposto olandese classe 1984. La rescissione, arrivata in via consensuale, non intacca il rapporto di stima tra la New Mater Volley e Van Dijk.

A Van Dijk, dalla New Mater Volley, i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva che sarà certamente ricca di nuove esperienze e adeguata al valore umano e tecnico dell’atleta.



Lunedì scorso, inoltre, la società aveva salutato anche Filippo Vedovotto che ha lasciato Castellana per passare al Lagonegro dopo una stagione e mezza in gialloblù.

Anche allo schiacciatore veneto classe 1990, la New Mater Volley augura il migliore prosieguo possibile della carriera sportiva, ringraziandolo per l’impegno profuso nei mesi in cui ha indossato la maglia della Bcc Castellana Grotte.