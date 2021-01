Andria - IL “BUCO” NEI GIORNI DI ZONA ROSSA E’ “IL LUNEDI’ DEI MERCATI”. 03/01/2021 SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI): “ABBIAMO DOVUTO CONCENTRARE TUTTO NELLA GIORNATA DI LUNEDI’ 4 GENNAIO. ACCETTATE TUTTE LE NOSTRE RICHIESTE”.

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ SI TORNA IN ZONA ROSSA. ANCORA DANNI PER GLI AMBULANTI.



Lunedì 4 gennaio è stato definito “Il Lunedì dei Mercati”. Infatti oltre a quelli che tradizionalmente si svolgono come da calendario il lunedì, nel giorno 4 gennaio (giornata di pausa tra quelle in Zona Rossa) sono stati concentrati anche i mercati che non hanno potuto svolgersi sabato 2 gennaio, quindi posticipati, ma anche quelli di martedì 5 gennaio ed addirittura anche qualcuno di mercoledì 6 gennaio, che dunque vengono anticipati.

Autore di tutte le richieste, regolarmente condivise ed accolte da parte dei sindaci, dirigenti comunali ed amministrazioni pubbliche, il Coordinatore nazionale CasAmbulanti Savino Montaruli che ha aggiunto: “una mole enorme di lavoro che però è giunto a buon esito. Infatti sono state recepite positivamente tutte le nostre richieste di posticipo o anticipo dei mercati nell’unica giornata utile (pausa Zona Arancione) cioè lunedì 4 gennaio 2021. Alla soddisfazione per il riconoscimento e la gratitudine per l’enorme lavoro svolto anche in questa occasione da CasAmbulanti, si aggiunge, però, la delusione perché è evidente che una tale concentrazione di mercati in una sola giornata comporta danni economici per gli operatori concessionari di posteggi nei mercati del sabato, del martedì e del mercoledì (zona Rossa) penalizzati ancora una volta. In ogni caso – prosegue Montaruli – il lavoro messo sul campo dall’organizzazione CasAmbulanti ma anche da parte di altre Associazioni di Rappresentanza ha comunque soddisfatto gli Operatori che però continuano, anche in questo inizio di nuovo anno, a subire le conseguenze di provvedimenti penalizzanti che hanno fatto di questa Categoria la più penalizzata e quella più trascurata dalle Istituzioni. La tensione sociale continua a salire e se non si giunge ad una condizione di riequilibrio nell’arco di un mese le conseguenze potrebbero davvero essere drammatiche – ha concluso Montaruli che ha fatto un elenco dei mercati che si svolgeranno lunedì in edizione di posticipo o di anticipo tra i quali: Terlizzi, Manfredonia, Barletta, Corato, Copertino, Mesagne, Monopoli, Bitetto, Bitonto, Cerignola, San Ferdinando di Puglia, Putignano, Bisceglie, Trani.