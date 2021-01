Milano - L’IISS Colamonico Chiarulli di Bari partecipa al progetto di Experis (ManpowerGroup) “your career buddy” 04/01/2021 Un percorso di avvicinamento alle professioni dell’IT attraverso moduli formativi, Coding Challenge e Coding Game



Milano, 4 gennaio 2021 – Supportare gli Istituti di scuola superiore nella creazione di un percorso di avvicinamento alle professioni dell’IT per gli studenti degli indirizzi «Informatica e telecomunicazioni», raccontando il mondo del lavoro di oggi tra talent shortage, soft skill e recruiting 4.0. È questo l’obiettivo di “Your career buddy” il progetto targato Experis e dedicato agli studenti delle quinte classi di sei scuole superiori in sei diverse città italiane, fra cui l’IISS Colamonico Chiarulli di Bari.



In questi istituti da gennaio a giugno verranno organizzati due moduli di formazione dedicati al mondo del lavoro e due game di coding, con una sfida finale tra scuole per nominare l’«Experis Winner School» e consegnare il trofeo della prima edizione. La formazione sarà dedicata alle Soft skills e alle modalità di Recruitment 4.0, come chatbot, hackathon, coding game e coding challenge.



Ai due moduli di formazione sarà affiancato anche un ulteriore momento di incontro dedicato alla sensibilizzazione nell’utilizzo degli strumenti tecnologici contro il Cyber Bullismo, in collaborazione con Fondazione Human Age Institute con gli interventi di Ivano Zoppi, Segretario Generale di Fondazione Carolina e il dottor Roberto Surlinelli D.T.S della Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazione – Liguria.



Questa iniziativa nasce dalla volontà di avvicinare i giovani al mondo del lavoro nell’ambito delle discipline IT. Experis sceglie di farlo in un modo innovativo, aiutando i ragazzi a mettere in luce i propri punti di forza sfruttando gli strumenti interattivi e digitali di assessment utilizzati dal Gruppo Manpower, ma non solo. Gli studenti parteciperanno a una coding challenge e un coding game - realizzati dai tecnici e informatici del Competence center di Experis – gli stessi strumenti di recruiting 4.0 che oggi le aziende utilizzano per aumentare l’attraction verso questo tipo di candidati. L’obiettivo è dunque formare gli studenti al loro ingresso nel mondo del lavoro ma anche a prepararli all’utilizzo dei nuovi strumenti di recruiting 4.0.



Il 20/21 gennaio si partirà con il modulo dedicato alle Soft Skills, seguirà il 4 febbraio quello dedicato al Cyberbullismo ed infine il 16-17 febbraio l’ultimo modulo sul recruiting 4.0. Dal 5 al 21 marzo ci sarà la coding challenge all’interno degli Istituti, con la nomina dei dream team, mentre il 16 aprile si terrà il coding game nazionale con la nomina dell’Istituto vincitore, l’“Experis Winner School”.

Gli Istituti coinvolti nel progetto di Experis sono: IISS Colamonico Chiarulli di Bari, ITIS Galileo Galilei di Roma, IIS Luigi di Savoia di Chieti, Istituto Tecnologico Freud di Milano, ITIS Guglielmo Marconi di Dalmine e ISI Marconi Da Vinci di Piacenza.