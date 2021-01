Massaro Immagine: © Roberto Ferrante [PHOTOGALLERY] Andria Bike super ai campionati regionali ciclocross FCI Puglia a Corato 06/01/2021 Due vittorie di categoria, tre titoli di campione regionale FCI Puglia: è quello che sono stati capaci di fare i ragazzi dell’Andria Bike alla prima uscita agonistica dell’anno solare 2021 in occasione del Trofeo Ciclocross Città di Corato, a pochi giorni dal campionato italiano ciclocross di Lecce.

Le belle notizie sono arrivate dal trionfo assoluto di Raffaele Cascione tra gli esordienti primo anno con il terzo posto di Gianluca Lapi, il sesto di Giuseppe Fornelli e l’undicesimo di Michele Saccotelli, all’esordio in assoluto con la compagine giovanile andriese.

Altre soddisfazioni sono giunte anche dalla new entry femminile Mirella Piarulli che ha fatto sua la gara delle esordienti primo anno.

Sul podio della gara allievi primo anno è salito Simone Massaro al secondo posto nella gara allievi primo anno, medesimo piazzamento anche per Anthony Montrone tra gli allievi secondo anno.

In virtù di questi risultati, a fare incetta delle maglie di campione regionale sono stati Massaro (allievi secondo anno), Cascione e Piarulli (esordienti primo anno uomini e donne).

Il suggello a una giornata davvero entusiasmante per la gioia dei direttori sportivi Luigi Tortora e Raffaele Ziri: queste belle prestazioni ottenute a Corato sono ben auguranti in vista del tanto atteso appuntamento tricolore a 200 chilometri da casa.