8 9 10 gennaio - Indovina chi viene a (s)cena a Conversano - Barletta e Torremaggiore 08/01/2021 Indovina chi viene a (s)cena



8 gennaio – Conversano, Teatro Norba

9 gennaio – Barletta, Teatro Curci



10 gennaio – Torremaggiore, Teatro Rossi.



Prenota il tuo posto a teatro e goditi lo spettacolo dal divano di casa. Partecipa al gioco e vinci un biglietto valido per la stagione teatrale 2020/2021 in uno dei teatri del circuito Tpp.



Tre giorni per sei spettacoli è il programma del prossimo fine settimana di “Indovina chi viene a (s)cena, il nuovo format del Teatro Pubblico Pugliese ideato come una stagione teatrale unica diffusa sul territorio regionale. Due gli appuntamenti quotidiani in ciascuno dei 26 Comuni soci del Tpp che hanno aderito alla proposta, a cui se ne stanno aggiungendo sempre di nuovi.



Nei prossimi giorni tocca a Conversano (8 gennaio), Barletta (9 gennaio) e Torremaggiore (10 gennaio) con un doppio appuntamento a sorpresa per ogni Comune, alle 19.30 e alle 21.00, in diretta streaming dal teatro comunale e con il pubblico che da casa potrà seguire gratuitamente gli spettacoli, ma solo dopo essersi registrato.



Non lo stesso spettacolo in doppia recita, ma due racconti-spettacolo diversi ogni sera con due diverse compagnie teatrali che si daranno il cambio sui palcoscenici per dare vita alle proprie originali performance studiate appositamente per l’occasione. Eventi che sono anche un gioco alla scoperta dei maestri del teatro, della danza, della musica, dei personaggi famosi o delle radici culinarie della nostra terra, dei luoghi, degli avvenimenti o delle creazioni legate alla storia dello spettacolo dal vivo o al territorio ospite. Il progetto è realizzato in collaborazione con Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia.



Intanto, in questi giorni sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese due attori mascherati da Diabolik e Eva Kant stanno svelando indizi utili a scoprire i misteriosi spettacoli con l'aiuto di finte telefonate agli Assessori comunali alla cultura delle città in cui gli spettacoli verranno portati in scena. Un gioco nel gioco che si pone come obiettivo principale quello di unire nuovamente artisti e pubblico che da troppo tempo non si incontrano dal vivo.



Eva e Diabolik sono i nomi in codice dei capi del movimento dei personaggi misteriosi che andranno in scena in tutta la #Puglia con "Indovina chi viene a (s)cena". Per chi poi volesse ottenere ulteriori indizi basta iscriversi alla newsletter del Teatro Pubblico Pugliese. Chi per primo indovinerà di cosa o di chi parleranno i personaggi misteriosi potrà inviare una mail a social@teatropubblicopugliese.it. Il più veloce potrà vincere ogni settimana un biglietto valido per la Stagione Teatrale 2020/21 utilizzabile in uno dei teatri del circuito.

10

8 gennaio - Teatro Norba di Conversano ore 19.30 e ore 21.00

https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-conversano-ore-1930

https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-conversano-ore-2100



9 gennaio - Teatro Curci di Barletta ore 19.30 e ore 21.00

https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-barletta-ore-1930

https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-barletta-ore-2100



10 gennaio - Teatro Rossi di Torremaggiore ore 19.30 e ore 21.00

https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-torremaggiore-ore-1930

https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-torremaggiore-ore-2100



Sulla propria mail si riceveranno i dati di accesso allo spettacolo. L'ingresso è gratuito.



Regolamento al link --> www.teatropubblicopugliese.it

Iscriviti alla newsletter e scopri di più --> https://bit.ly/nwtpp20

#indovinachivieneascena #weareinpuglia #inchiostrodipuglia