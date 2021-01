EGO Airways, la nuova compagnia aerea Made in Italy dŕ il via alle vendite in partenza dall’aeroporto di Bari 07/01/2021 EGO Airways:

aperte le vendite da oggi 7 gennaio 2021

per i voli in partenza dal 28 marzo dall’aeroporto di Bari



Squadra commerciale attiva su scala nazionale e servizi ad hoc per ADV e T.O.



Milano, 7 gennaio 2021 – Il momento tanto atteso è finalmente arrivato e come annunciato, EGO Airways, la nuova compagnia aerea Made in Italy, creata da una cordata di imprenditori italiani con alle spalle un’esperienza pluriennale nel settore aeronautico, oggi, 7 gennaio 2021, dà il via alle vendite in partenza dall’aeroporto di Bari.



In linea con il piano presentato al mercato all’inizio dello scorso dicembre, i biglietti disponibili dal 7 gennaio interessano la programmazione annuale, attiva dal 28 marzo 2021, con un fitto calendario di collegamenti che coinvolgerà, oltre all’aeroporto di Bari, gli aeroporti di Forlì, Firenze, Catania, Parma, e Lamezia Terme. A questi scali, dal 4 giugno, si aggiungeranno Cagliari, Bergamo e Roma.



Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti “l’annuncio del prossimo avvio delle operazioni di Ego Airways dall’aeroporto di Bari è un segnale più che positivo, in questo momento così difficile dell’industria del turismo nazionale e internazionale”. Onesti ricorda altresì che lo scalo pugliese è stato tra i primi ad essere inserito nel network di lancio del vettore. “I collegamenti con Firenze, Parma e Forlì - questi ultimi due novità assoluta per l’aeroporto del capoluogo pugliese - non solo ampliano la rete dei collegamenti nazionali offerti da Aeroporti di Puglia, ma soprattutto danno un senso concreto alla voglia di tornare a volare che rappresenta l’obiettivo dell’anno appena cominciato. L’auspicio, condiviso con la compagnia, è che quanto prima ai voli annunciati oggi possano aggiungersene altri, e non solo da Bari. Aeroporti di Puglia, in linea con la Regione Puglia, ha operato in questo lungo periodo per rimodulare le proprie strategie di sviluppo e ritornare a livelli di traffico più consoni alle potenzialità e alla sostenibilità della rete aeroportuale”.



“Con molta soddisfazione, in un momento che ci auguriamo possa far intravedere una ripartenza per tutto il comparto travel, diamo inizio alle vendite tenendo fede a quanto preannunciato. Era importante presentarci puntuali a questa scadenza e nonostante la complessità del periodo ci siamo impegnati al massimo per rispettarla. I feedback raccolti dal giorno della presentazione ufficiale della compagnia sono molto positivi, sia da parte della rete agenziale sia da parte degli operatori. Le partnership con gli aeroporti di riferimento sono molto solide e all’insegna della massima collaborazione, in una promettente ottica win-win. Guardando con fiducia al futuro, siamo pronti a interagire con tutti i segmenti del mercato, forti della certezza di offrire un servizio che saprà declinare il meglio del Made in Italy, in perfetta sicurezza e all’insegna della personalizzazione dell’esperienza”, commenta Marilena Bisio, responsabile commerciale di EGO Airways.



Il piano voli da Bari e le tariffe



Il piano voli, operati dai 2 aeromobili Embraer 190, prevede tratte con differente frequenza nell’arco della settimana. L’aeroporto di Bari sarà collegato quattro volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) con Parma, Forlì e Firenze.

Due le fasce di prezzo, con voli a partire da 48,90 euro, per le tariffe JUST GO, e da 98,90 euro per la PRIVATE, che si differenziano principalmente per tipologia di posto. Entrambe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le ancillaries a pagamento proposte dalla compagnia.



EGO Airways e il trade



Per presidiare al meglio il territorio nazionale EGO Airways ha attivato un team sales, con referenti dedicati in particolare a differenti aree e coordinati dalla responsabile commerciale Marilena Bisio: Massimo Larini seguirà la Toscana, Antonio Parente sarà attivo tra la Romagna e le Marche, Giovanni Carlucci si occuperà della Puglia, di una parte della Calabria e della Basilicata, Gianluca Glorioso opererà tra la Sicilia e la restante parte della Calabria.



Articolato il programma di servizi B2B per le ADV e agli operatori che, tra le altre cose, avranno a loro disposizione un call center, un’area online dedicata con tool utili e di facile utilizzo, incentivazioni e modalità di pagamento riservate. Senza dimenticare, naturalmente, la diversificazione delle possibilità che includono quotazioni per voli charter one shot, rotazioni di intere stagioni, allotments e operazioni di vuoto/pieno, visite congiunte ad aziende (con benefit per aziende e agenzie), nonché accordi di Corporate Net Rates, utilizzabili dall’ADV.



“La nostra squadra commerciale sarà attiva da subito per dare la possibilità a tutti gli stakeholder di mettere a fuoco i vantaggi e le opportunità che EGO Airways è pronta a offrire al panorama B2B nazionale, nell’ottica di declinare la nostra filosofia della massima personalizzazione dell’esperienza anche nelle interazioni con le ADV, i tour operator e le aziende. Con la volontà di essere un partner flessibile e affidabile e con l’ambizione di contribuire alla ricostruzione del tessuto turistico del nostro Paese”, conclude Marilena Bisio.



Società nata il 29 luglio 2019, EGO Airways è una compagnia aerea di proprietà italiana, fondata da un gruppo di esperti con alle spalle un’esperienza pluriennale nel settore aeronautico. La flotta è attualmente composta da due velivoli (Embraer 190), con Forlì e Catania come hub di riferimento. Due le classi di volo: JUST GO e PRIVATE, con esperienze di volo personalizzabili. Tra i valori che guidano la compagnia aerea: eco-compatibilità, attenzione alle esigenze del singolo cliente, valorizzazione del territorio italiano, inclusività.