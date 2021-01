RIPARTE IL MERCATO A VIESTE 08/01/2021 RIPARTE IL MERCATO A VIESTE

SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI): “RIPARTENZA IN UN CONTESTO ECONOMICO DELICATISSIMO E MOLTO FRAGILE”



Anche a Vieste riparte il mercato settimanale del lunedì. Il sindaco avv. Giuseppe Nobiletti ha firmato l’ordinanza nr. 3 del 7 gennaio 2021 con la quale, accogliendo anche le insistenti richieste e sollecitazioni delle Associazioni di Categoria, ha disposto la riapertura del mercato a decorrere dal giorno lunedì 11 gennaio, con facoltà di esercizio per le attività dei soli concessionari di posteggio. Soddisfatto il rappresentante di Categoria Savino Montaruli di CasAmbulanti il quale, dopo aver ricevuto l’ordinanza che conferma quanto già dal medesimo preannunciato nei giorni scorsi, ha dichiarato: “anche questa situazione è stata sbloccata. Un segnale importante per la Categoria quindi il ringraziamento al sindaco Nobiletti per aver accolto il grido di dolore disperato di chi chiedeva soltanto di poter esercitare liberamente il proprio Diritto al Lavoro. Sento il dovere, però, di sottolineare che la situazione è delicatissima e che il comparto del Commercio su Aree Pubbliche è in fortissimo Stato di Agitazione e tensione. Infatti proprio in queste ore si stanno discutendo, anche a livello di Coordinamento regionale, le iniziative da intraprendere in Puglia, anche alla luce delle aspettative disattese che avevano dato un barlume di speranza ma che sono assolutamente inadeguate ed insufficienti. Si attendono i provvedimenti del Governo rispetto all’anno bianco delle tasse sperando che i provvedimenti adottati siano in linea con le richieste della Categoria” – ha concluso Montaruli di CasAmbulanti Italia.