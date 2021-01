Riparte Bicinpuglia, ben 15 gli appuntamenti 08/01/2021 Il grande regalo d’inizio anno, per i biker pugliesi ma non solo, è l’ufficializzazione del calendario del circuito Bicinpuglia, che come tutti gli altri torna in scena dopo un anno di stop causato dalla pandemia. La challenge pugliese dell’Uisp, rispetto alle altre, è più complessa, perché al suo interno i “tornei” sono due, uno riservato alle Granfondo e uno ai cross country: attraverso di loro si dipana l’attività di un movimento che negli ultimi anni è cresciuto a dismisura, diventando uno dei più attivi dell’intero panorama italiano, senza nulla da invidiare rispetto a quanto avviene al Nord.

Il primo circuito a prendere il via sarà quello di cross country, il 14 marzo con l’ottava edizione del Trofeo Mtb Città di Massafra (TA), prova storica del panorama regionale, la settimana dopo appuntamento a Faggiano (TA) con la gara coincidente con la prima prova del Campionato Regionale Uisp. L’11 aprile si va a Francavilla Fontana (BR), il 2 maggio a San Pancrazio Salentino (LE) sarà poi il momento clou della stagione, in quanto il Trofeo Sant’Antonio alla Macchia assegnerà i titoli nazionali Uisp. Con le gare di Grottaglie (TA) del 2 giugno e Statte (TA) del 27 giugno si imboccherà il rettilineo conclusivo del circuito, con le ultime due gare distanziate nel tempo, il 29 agosto a Putignano (BA) e il 17 ottobre a Rutigliano (BA).

Otto gare quindi in circuito, una in meno per le Granfondo. Si comincia il 28 marzo a Martignano (LE) con la terza Marathon Cicli Manca. Il 13 giugno grande attesa per la Marathon degli Spartani a Taranto, evento in grande ascesa e pronto a richiamare biker da tutta Italia. In estate ben quattro le prove previste, tutte in Basilicata: il 4 luglio a Gallipoli Cognato (MT), l’1 agosto a Picerno (PZ), il 12 settembre a Oppido Lucano (PZ) e il 19 settembre per la Monte in Bike di Montescaglioso (MT). Tappa finale sarà il 3 ottobre a Palagiano (TA) con la quarta Marathon Terre Joniche.

Per informazioni: Uisp Ciclismo Puglia, tel. 331.7524940, www.bicinpuglia.it

IL CALENDARIO XC

14 mar Massafra (TA) 8. Trofeo Mtb Città di Massafra Mtb Tebaide Massafra

21 mar Faggiano-San Crispieri (TA) 5. Trofeo Borgo San Crispieri All Blacks Bike

11 apr Francavilla Fontana (BR) Trofeo XC Terre degli Imperiali Mtb Città degli Imperiali

2 mag San Pancrazio Salentino (LE) Trofeo S.Antonio alla Macchia/Campionato Italiano Uisp Asd San Pancrazio Salentino

2 giu Grottaglie (TA) Trofeo Cave di Fantiano Grottaglie Bike

27 giu Statte (TA) Gran Premio Statte Asd Black Lions Statte

29 ago Putignano (BA) 5. Trofeo Città di Putignano Asd Amatori Putignano

17 ott Rutigliano (BA) 2. Annunziata XC Atl.Rutigliano

IL CALENDARIO GRANFONDO

28 mar Martignano (LE) 3. Marathon Cicli Manca Asdc Amici del Velodromo

13 giu Taranto 5. Marathon degli Spartani Mtb Taranto Bikers

4 lug Gallipoli Cognato-Accettura (MT) 4. Marathon Gallipoli Cognato/Piccole Dolomiti Lucane Nuova Atlantide

1 ago Picerno (PZ) Marathon Li Foj Picerno Il Riccio

12 set Oppido Lucano (PZ) 4. Mtb Race Oppido Lucano Asd Cicloamatori Oppido Lucano

19 set Montescaglioso (MT) 5. Monte in Bike Ssd Athena Club Arl

3 ott Palagiano (TA) 4. Marathon Terre Joniche Rh Bike Team