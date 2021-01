RIPARTONO I MERCATI NELL’AREA MURGIANA, DOPO GRAVINA ANCHE ALTAMURA. 08/01/2021 SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI): “A GRAVINA HA FUNZIONATO IL NOSTRO “MERCATO PULITO”, AD ALTAMURA HO ATTESO CON ANSIA LA FIRMA DELL’ORDINANZA AL COMUNE. SODDISFATTI A META’. MERCATO DIMEZZATO”



Ripartenza col botto a Gravina in Puglia. Il mercato del venerdì si è svolto in regime precauzionale con soddisfazione di utenti, consumatori, amministrazione comunale e associazioni di categoria.

Nel corso del mercato di venerdì 8 gennaio 2021 si è anche svolto il progetto “Mercato Pulito”, ideato e realizzato da CasAmbulanti e UniPuglia. Al termine del mercato l’area è risultata in perfette condizioni igienico-sanitarie ed è anche arrivato il plauso dell’Amministrazione comunale e del Comando della Polizia Municipale. Tutto ha funzionato alla perfezione e tutte le norme anti-covid sono state rispettate. Al termine dell’impegno assunto a Gravina è stato lo stesso Coordinatore nazionale CasAmbulanti, Savino Montaruli, a recarsi presso il comune di Altamura dove ha atteso la firma dell’ordinanza sindacale, la nr. 1 dell’8 gennaio 2021 poi emanata, con la quale la sindaca Rosa Melodia ha ripristinato lo svolgimento del mercato anche nella sua città a decorrere da sabato 9 gennaio 2021. Soddisfazione del sindacalista Montaruli che ha apprezzato questo clima di riconciliazione auspicando che situazione come queste, con mercati sospesi per oltre un mese, non abbiano più a verificarsi in quanto il danno subito dagli Operatori è enorme, incalcolabile. A proposito della ripartenza del mercato del sabato ad Altamura Montaruli si è detto soddisfatto solo a metà in quanto il numero degli operatori sarà dimezzato, in regime di alternanza.