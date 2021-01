10 gennaio - "Storia di un nuovo volo" per "Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni" 10/01/2021 Domenica 10 gennaio - ore 7

DOMENICA 10 GENNAIO ULTIMA GIORNATA PER

"KIDS. FESTIVAL DEL TEATRO E DELLE ARTI PER LE NUOVE GENERAZIONI".

Ogni mattina alle 7, sul sito KidsFestival.it, disponibili i nuovi contenuti

di In viaggio con le storie e Kids Village che saranno poi online fino al 20 gennaio.



Domenica 10 gennaio si conclude la settima edizione, completamente gratuita e online, di "Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni" dedicata al tema "Abbracci sospesi". Alle 7 ultimo appuntamento per "In viaggio con le storie" con "Storia di un nuovo volo" liberamente ispirato a “C’era una volta un albero di gelso” di Anne Braff Brodzinsky, adattamento di Tonio De Nitto e Cristina Mileti, in scena con Jessica Labake Russo (+5 anni). La storia di Adjokè, un uccellino collorosso coraggiosa e generosa, che si prende cura di tutti gli uccellini caduti fuori dai nidi e decide con l’aiuto di un saggio gufo di istituire in vero e proprio nidotrofio per poi cercare nuove famiglie che accompagnino la crescita dei piccolini. Una storia tenerissima raccontata dalla stessa Adjokè impegnata in una nuova missione. Dalle 16 alle 17:30, infine, l'incontro dei "Piccoli critici" con tutti gli artisti e le artiste coinvolti dal Festival per tracciare un bilancio dell'esperienza curata da Silvia Lodi. Inoltre, tutti i contenuti di In viaggio con le storie e Kids Village saranno online fino al 20 gennaio.



Kids è un progetto di Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro con la direzione artistica di Tonio De Nitto e Raffaella Romano, realizzato con il sostegno di Mibact, Regione Puglia (Assessorato all'Industria culturale e turistica - FSC 2014-2020), Comune di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Polo BiblioMuseale di Lecce, Assitej Italia - Associazione nazionale del teatro per l'infanzia e la gioventù, Museo Ferroviario della Puglia e i progetti Storie cucite a mano e Ip ip Urrà, selezionati dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.



