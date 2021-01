Lega Pallavolo serie A - Audizione alla Camera per Massimo Righi sulla riforma del lavoro sportivo 10/01/2021 Audizione alla Camera per Massimo Righi sulla riforma del lavoro sportivo



Il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, sarà ascoltato lunedì prossimo 11 febbraio dalla Commissione Cultura e dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati in merito alla riforma del lavoro sportivo.



“Stiamo lavorando da molto tempo su questo progetto che mira ad una nuova definizione del lavoratore nello sport – spiega Massimo Righi. - In particolare per la nostra Serie A, dove era chiara da tempo la necessità di una nuova definizione, legale e contributiva, di un lavoratore professionale ma in ambito non professionistico. Ora finalmente, dopo tanto lavoro nostro, dei nostri consulenti, del Comitato 4.0 e di colleghi di altre discipline, muoviamo un importante passo avanti verso una revisione dello status legale dello sportivo, che spesso costringeva Club ed atleti in una terra di mezzo, tra professionismo e dilettantismo, senza legittimazioni specifiche. Preoccupa infine la norma sul “vincolo sportivo”: è scritta male e presenta diversi profili di criticità. Speriamo vengano ascoltate le richieste che arrivano da tutto il mondo dello sport”.



Sarà una intensa giornata per le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza, istruzione, sport) e XI (Lavoro) sullo “Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto del Governo n. 230)”.



La Lega Pallavolo Serie A parteciperà alla sessione delle 17.00 insieme alla Lega Basket, Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Pallavolo Serie A Femminile. A seguire la Lega Calcio Serie A. Il pomeriggio sarà aperto ascoltando Enti di Promozione e sport associati al CONI, seguiti dall’audizione di Lega Pro e LND.





Piacenza supera Vibo Valentia, Russel MVP



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-22)



Gas Sales Bluenergy Piacenza: Baranowicz 2, Clevenot 9, Mousavi 7, Grozer 13, Russell 22, Candellaro 8, Fanuli (L), Scanferla (L), Finger 3. N.E. Botto, Izzo. All. Bernardi. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Saitta 3, Rossard 19, Chinenyeze 7, Drame Neto 16, Defalco 15, Cester 7, Sardanelli (L), Chakravorti 0, Rizzo (L), Dirlic 0, Gargiulo 0. N.E. Almeida Cardoso, Fioretti. All. Baldovin. ARBITRI: Piana, Goitre. NOTE - durata set: 27', 31', 30', 28'; tot: 116'.



Le mura del PalaBanca di Piacenza tornano a sorridere alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che nell’anticipo della settima giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca batte in rimonta Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia con il punteggio di 3-1.

Una gara combattuta quella messa in campo dalle due formazioni che lottano su ogni pallone. Con questa vittoria Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sale a 27 punti, scavalcando Monza e riportandosi al quinto posto. Tonno Callipo Calabria lotta con le unghie e con i denti ma complice questa sconfitta rimane quarta a 31 punti. Dopo oltre un mese di stop Piacenza ritrova nel sestetto iniziale Georg Grozer: l’opposto tedesco, dopo un primo set così così, torna a mettere a terra palloni importanti totalizzando 13 punti. Il top scorer del match però è Aaron Russell, eletto Mvp dai giornalisti, con ben 22 punti a referto, il 74% in attacco e tante giocate da campione. In avvio di partita meglio Vibo Valentia che sfrutta le occasioni e qualche disattenzione dei piacentini conquistando il set; Piacenza però mette in campo grinta, carattere e trascinata dai colpi di un ritrovato Grozer e di un Russell in versione cecchino si aggiudica il secondo parziale. I padroni di casa spingono forte anche nel terzo e quarto set costringendo Vibo a rincorrere. Sono i biancorossi a spuntarla e a conquistare tre punti d'oro.



MVP: Aaron Russell (Gas Sales Bluenrgy Piacenza)



Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Sapevamo che quella di questa sera sarebbe stata una partita complicata perché affrontavamo una squadra, Vibo Valentia, che è una sorpresa di questo campionato ma che al tempo stesso gioca una bellissima pallavolo. Siamo contenti della prestazione e della partita vinta. Adesso però testa alla prossima gara: martedì affrontiamo Modena e ci aspetta un’altra gara complicata”.

Davide Saitta (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Abbiamo lottato ma possiamo fare di più. A decidere la partita sono stati sia i nostri errori che il loro buon gioco: dopo il primo set, Piacenza ha alzato il livello della battuta e ha difeso molto più di noi che a differenza del solito siamo stati molto fallosi proprio in questo fondamentale. Il secondo set è stato il crocevia della partita: se sul 18-16 fossimo riusciti a fare qualcosa in più probabilmente la gara avrebbe preso un altro verso. Noi dobbiamo già pensare al recupero con Milano di giovedì prossimo senza dimenticare che il nostro obiettivo resta quello di piazzarci tra i primi cinque nella griglia play off. Abbiamo un calendario difficile ma vedremo di fare del nostro meglio”.



Sir Safety Conad Perugia 43 (17 gare giocate), Cucine Lube Civitanova 39 (16), Itas Trentino 33 (16), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 31 (17), Gas Sales Bluenergy Piacenza 27 (17), Vero Volley Monza 26 (15), Leo Shoes Modena 23 (16), Allianz Milano 20 (14), NBV Verona 19 (16), Consar Ravenna 13 (16), Kioene Padova 12 (17), Top Volley Cisterna 5 (17)



