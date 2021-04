1 aprile - INDOVINA CHI VIENE A (S)CENA: ANCHE BISCEGLIE ADERISCE AL FORMAT DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE. 01/04/2021 INDOVINA CHI VIENE A (S)CENA

ANCHE BISCEGLIE ADERISCE AL FORMAT DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

Il 1° Aprile due spettacoli in streaming da Palazzo Tupputi



Anche il Comune di Bisceglie aderisce a Indovina chi viene a (S)cena. E così Palazzo Tupputi si trasformerà per un giorno in teatro per ospitare, il prossimo 1° Aprile, il doppio appuntamento con il format culturale online ideato da Giulia Delli Santi, in collaborazione con i Comuni soci del Tpp, Pugliapromozione, Pugliesi nel Mondo e Inchiostro di Puglia. Dopo il debutto di fine dicembre, Indovina chi viene a (s)cena ha mandato in onda quasi sessanta diverse performance fino allo scorso fine settimana.

E nelle prossime settimane due di queste saranno realizzate a Bisceglie in collaborazione con il Comune di Bisceglie, e trasmesse in streaming per il pubblico a casa dallo storico palazzo Tupputi, nel cuore del città, oggi spazio di incontro e di confronto con il suo laboratorio urbano.

Seduti attorno a una tavola imbandita, artisti e pubblico assaporeranno un pasto teatrale, e gustando leggende, episodi storici, piatti tipici o personaggi più rilevanti della nostra terra che le compagnie coinvolte decideranno di portare in scena. Spettacoli che rimarranno online anche nei giorni successivi grazie all’attivazione dell’ondemand.

“Il teatro nella nostra città manca tantissimo – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Bisceglie, Loredana Acquaviva –. Il teatro comunale Garibaldi è chiuso per restauro, e oltre alla mancanza fisica per il teatro chiuso abbiamo anche la pandemia che non ci ha più permesso di accedere a uno spettacolo in presenza in un tetro vero. La volontà di pensare a organizzare gli appuntamenti di Indovina chi viene a (s)cena del Teatro Pubblico Pugliese vanno proprio in questa direzione: portare il teatro nelle case dei nostri cittadini che stanno esprimendo il desiderio di andare a teatro. Nel periodo natalizio abbiamo sperimentato il Teatro Delivery che ha avuto un riscontro positivo. Il teatro manca ed è una realtà da sostenere, anche con queste forme online che non ci fanno dimenticare quella che è l’arte del teatro e la divulgazione di un messaggio legato, in questo caso, al nostro territorio – ha proseguito -. Indovina chi viene a (s)cena porta con sé questi fattori: il teatro, il canto, la danza, la recitazione e la divulgazione. Abbiamo pensato e ho fortemente voluto questo appuntamento nella città di Bisceglie per lanciare un messaggio di speranza e continuità con quello che sarà il prossimo futuro legato a spettacoli e vita in presenza. È per noi un appuntamento importante, voluto e sostenuto dall’assessorato alla Cultura e da tutta l’Amministrazione comunale, che ha visto nell’organizzazione del teatro, con il coinvolgimento delle due compagnie locali la sua realizzazione. Un ringraziamento infine va al TPP per essersi messo a disposizione per realizzare l’iniziativa anche nel nostro Comune e le compagnie che si sono prestate e stanno lavorando alla realizzazione dei due eventi che vedremo presto in scena via web”.

Le modalità di accesso per il pubblico sono le stesse per lo streaming e per l’on-demand. Per poter seguire gli appuntamenti bisogna acquistare il proprio biglietto (gratuito) tramite il sito Teatro Pubblico Pugliese /indovina chi viene a scena che rimanda alla piattaforma Rebel su cui bisogna registrarsi lasciando la propria email per "acquistare" il biglietto virtuale e ricevere il codice per la visione dello spettacolo scelto.

Tutti i dettagli e le informazioni su: Indovina chi viene a scena (teatropubblicopugliese.it)