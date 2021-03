Bari - Il deputato Lovecchio e l’assessore Pentassuglia incontrano i produttori di vino della provincia di Foggia 25/03/2021 Il deputato Lovecchio e l’assessore Pentassuglia incontrano i produttori di vino di Capitanata

Al centro del meeting in videoconferenza le problematiche legate alla crisi del settore. Presente anche l’ex sottosegretario Giuseppe L’Abbate.



Mettere al centro dell’azione politica le necessità del comparto vitivinicolo pugliese e in particolar modo dei produttori della provincia di Foggia, che con 25mila ettari di vigneti rappresentano il motore del settore. È questo il senso dell’incontro fortemente voluto dal deputato del Movimento Cinque Stelle, Giorgio Lovecchio, che ha riunito i vitivinicoltori foggiani; l’assessore alle politiche agricole della regione Puglia, Donato Pentassuglia; l’onorevole Giuseppe L’Abbate, ex sottosegretario MIPAF.

L’incontro con i produttori locali è stato preceduto da un colloquio, avvenuto a Bari la settimana scorsa, tra il deputato Giorgio Lovecchio e l’assessore Pentassuglia: “L’unità di intenti manifestata nei diversi incontri è un dato positivo da cui partire per gestire al meglio questa fase della crisi sanitaria che, come prevedibile, si è trasformata in una crisi economica senza precedenti anche per i produttori foggiani”, commenta Lovecchio.

Il nodo cruciale riguarda la distillazione di crisi e le giacenze nelle cantine, che dovranno essere smaltite con strumenti e modalità che, secondo i produttori, non potranno essere legate alle scelte già messe in campo durante la prima fase di pandemia. Un’osservazione condivisa dall’assessore regionale Pentassuglia, che si è detto pronto “a valutare ogni misura necessaria”: “Occorre capire – ha aggiunto- la situazione pugliese singolarmente. Nessuno dovrà fallire. È un tema di responsabilità nazionale, non solo pugliesi ma italiana, in questo momento particolarissimo. C’è bisogno di far arrivare tutte le risorse congrue per una corretta distribuzione controllata, e non alla rinfusa. Occorre vedere la prospettiva reale e futura”.

“Il Governo Conte ha messo a disposizione dei fondi per il comparto, che nel 2020 ha registrato una flessione della produzione di vino del 3.4% rispetto all’anno precedente. È questo il punto di partenza, largamente condiviso con la Regione Puglia, su cui dovranno essere calibrate tutte le valutazioni per supportare il settore vitivinicolo. L’intraprendenza dei nostri produttori, molti dei quali intrappolati dai grandi investimenti sull’innovazione e il sopraggiungere inaspettato della crisi, è un valore non solo per l’economia della provincia e della regione, ma anche per l’intera nazione”, spiega Giorgio Lovecchio.

“Ringrazio per la disponibilità l’assessore Pentassuglia, l’ex sottosegretario L’Abbate e i produttori locali, con i quali abbiamo iniziato un’interlocuzione proficua. Metteremo in campo una serie di ulteriori incontri per raccogliere le istanze dei vitivinicoltori, monitorare i passaggi sugli investimenti e condividere le scelte strategiche per il comparto, non solo sulla scia dell'emergenza ma anche della programmazione futura”, conclude il deputato del Movimento Cinque Stelle.