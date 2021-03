[PHOTOGALLERY] Barletta - I volontari continuano la bonifica sulla litoranea di Levante 28/03/2021 Prendersi cura dell’ambiente per un futuro migliore.





Fusti di plastica, cartacce, bottiglie di vetro, lattine, abbigliamento e molto altro. Questo è ciò che hanno trovati domenica mattina i volontari dell’associazione La Via della Felicità di Barletta.



I volontari da mesi stanno impegnando tempo e forze per riuscire a riportare al suo massimo splendore questo luogo, togliendo tutto ciò che lo possa degradare: rifiuti, plastiche, arbusti ingombranti e ogni sorta di rifiuto.



Ignazio Gianfrancesco, responsabile de La Via della Felicità e coordinatore dell’iniziativa, afferma: “Ringraziamo anche gli operatori della Barca che sono venuti ad aiutarci a portare via i sacchi di rifiuti raccolti. Questa è Barletta: cooperazione per una via verso la felicità.”



La Via della Felicità è un codice morale basato sul buon senso, scritto dall’umanitario L. Ron Hubbard, che spinge i cittadini di ogni parte del mondo a prendersi cura dell’ambiente, in quanto è il posto in cui viviamo.



Le iniziative continueranno nei prossimi week-end. Per segnalare zone che necessitano dell’intervento dei volontari o per maggiori informazioni scrivi a laviadellafelicitapuglia@gmail.com o chiama il 348.952.1945 (Ignazio).