Bari - webinar Future4Puglia: l'agroalimentare tra tradizione e innovazione 30/03/2021 Future4Puglia: l’agroalimentare tra tradizione e innovazione

5° appuntamento del ciclo di seminari interattivi di Regione Puglia e ARTI sulle filiere produttive



Si è svolto oggi il webinar Future4Puglia: l’agroalimentare tra tradizione e innovazione, quinto appuntamento di un ciclo di seminari interattivi di ARTI e Regione Puglia, per individuare i possibili scenari di sviluppo di filiere strategiche per il territorio e fornire spunti per policy in grado di renderli concreti.



Il ciclo di seminari interattivi, promosso da Regione Puglia e ARTI (Agenzia strategica per la tecnologia e l’innovazione della Regione), ha messo a confronto esperti e key player su vari argomenti, sempre con l’obiettivo di illustrare le opportunità e gli scenari per lo sviluppo strategico si alcune delle filiere produttive del territorio pugliese: dai trasporti marittimi, all’acquacoltura, dalla nautica da diporto all’automotive.



Il Presidente di ARTI Vito Albino a conclusione dei lavori ha evidenziato che lo scopo dei seminari è quello di “proporre un esercizio di integrazione, fornendo una piattaforma in cui tutti i soggetti sono chiamati a ragionare” e ha concluso con una metafora nautica: “E’ il momento di riprendere il vento per ripartire quanto prima: il campo di gara si è

trasformato e noi dobbiamo saper interpretare la rotta per approdare ai nostri obiettivi”.

Come emerso nel corso dell’evento online, proprio sulla collaborazione, sulla capacità di creare sinergie competenti si giocherà la partita, ma per vincerla serve un cambio culturale, una nuova organizzazione delle nostre imprese, una formazione delle risorse umane sia in chiave manageriale, sia di nuove generazioni.



Il cambio generazionale sarà importante, nuove generazioni entreranno nel comparto agroalimentare. Le tecnologie, specie digitali, saranno fondamentali per questa evoluzione e tutti questi elementi agevoleranno il cambiamento, ma bisogna arrivarci con le competenze, anche perché tante saranno le risorse economiche in campo e la rinascita sarà efficace se ci si arriva preparati, superando le criticità presenti, in un percorso dove la sostenibilità diventerà sempre più focale nella filiera

dell’agroalimentare.



Quindi collaborazione, comunicazione, interazione e proattività tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca sono le parole chiave del successo. Nel corso del webinar è stato dato spazio alle voci del mondo dell’amministrazione, con Crescenzo Marino, dirigente della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia e

Giuseppe Creanza di ARTI, che ha presentato l’Outlook Report “L’agroalimentare in Puglia” curato dall’Agenzia; della ricerca, con Salvio Capasso, Responsabile del servizio Imprese e Territorio di SRM e Giancarlo Colelli, docente di Impianti per le operazioni post raccolta dell’Università degli studi di Foggia; della formazione, con Vito Nicola Savino, presidente della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia; e, infine, dell’impresa, con Gianni Cantele, socio dell’Azienda Vinicola Cantele.



Nel corso di tutti gli interventi sono emerse con chiarezza le necessità di aumentare la dimensione d’impresa, di formare competenze in linea con le nuove tendenze di consumo, di fare rete per crescere e aprirsi a un mercato che specie nell’export è e diventerà sempre più globale. La Puglia in particolare, ma anche l’intero Paese Italia, non possono non essere protagonisti di questi cambiamenti.



A breve il video integrale del webinar sarà disponibile a questo link;

https://www.arti.puglia.it/scenari/future4puglia/future4puglia-come-cambiano-settori-strategici-pugliesi