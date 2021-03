LA PUGLIA TI VACCINA: APERTA L'ADESIONE DELLE PERSONE NATE NEL 1944 E NEL 1945 31/03/2021 Sono state aperte oggi, 31 marzo, le adesioni alla vaccinazione per le persone nate tra il 1° gennaio del 1944 e il 31 dicembre del 1945. Avranno tempo sino al 12 aprile per dare conferma dell’appuntamento fissato per la loro vaccinazione dal sistema sanitario.



Quindi alla fascia dei 79enni e ai 78enni, si aggiunge oggi anche la fascia dei 77enni e 76enni, come previsto dal calendario vaccinale.



Il 29 marzo erano partite le adesioni delle persone nate nel 1942 e 1943, che hanno tempo fino al 10 aprile per dare conferma.

Non occorre prenotare, basta confermare l'appuntamento già pianificato dalla Regione sulla base della data di nascita e del Comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria.

Per aderire occorrono codice fiscale, tessera sanitaria e recapito telefonico per eventuali comunicazioni da parte dell'ASL.



È possibile conoscere e confermare data e luogo del proprio appuntamento in tre modalità:



• piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it servizio online, con possibilità di stampare il promemoria e il modulo di consenso informato



• numero verde 800.71.39.31, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20

• farmacie accreditate al servizio FarmaCUP (che possono anche stampare il promemoria e procedere alla modifica o riprogrammazione dell'appuntamento a partire dalla data di avvio della vaccinazione della categoria di appartenenza).



Si ricorda che le persone in condizioni di fragilità seguono invece un percorso dedicato:

- attendono la chiamata del medico o del centro specialistico di cura se sono estremamente vulnerabili;

- contattano il proprio medico se hanno una grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3.





NOTA

I residenti del nuovo Comune Acquarica/Presicce nati tra il 1° gennaio del 1942 e il 31 dicembre del 1945 potranno visionare i propri appuntamenti a partire da domani 1 aprile.