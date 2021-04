11 APRILE – ORE 18 L’ARTE DELLO SPETTATORE OSPITA SEBASTIEN PERRAULT E IL SUO SPETTACOLO NEKYIA 11/04/2021 Network Internazionale Danza Puglia

ONLINE

DOMENICA 11 APRILE – ORE 18

L’ARTE DELLO SPETTATORE

OSPITA SEBASTIEN PERRAULT E IL SUO SPETTACOLO NEKYIA



Domenica 11 aprile alle 18:00 su Zoom è in programma il prossimo appuntamento della rassegna L’arte dello spettatore organizzata all’interno della settima edizione del Network Internazionale Danza Puglia (NIDP), l’accesso è gratuito con obbligo di prenotazione (asso.riesco@gmail.com / +39 351 674 9330).



Ospite il coreografo e danzatore francese Sebastien Perrault con la proiezione della creazione Nekya di cui è coreografo e interprete.



La Nekyia è un viaggio onirico, una traiettoria situata nel cuore di una dialettica tra l'ego e l'inconscio. È un tuffo nelle profondità della psiche, che trae spunto dai pensieri di Carl Gustav Jung. “In questa creazione aspiro a plasmare questa dialettica metafisica e, soprattutto, a dare sostanza a questa parte misteriosa dell'individuo che è l’inconscio. È qui che si trova la tana nascosta della personalità che si manifesta anche attraverso l’energia. Voglio mettere in movimento questa forza dell'anima, ricreandola attraverso il corpo” ha dichiarato Sebastien. Lo scopo della creazione è quello di dimostrare il processo di ricerca interna che ognuno di noi compie per tornare all'essere primitivo, nel senso originale, a tornare all'essenza dell'anima, alla pienezza dell'essere.

Al termine della proiezione ci sarà il consueto dibattito #ABordoschermo introdotto dall’ideatore e direttore artistico del Network Internazionale Danza Puglia Ezio Schiavulli in dialogo con il coreografo e danzatore ospite.



Sebastien Perrault, coreografo e danzatore francese si forma al Ballet Junior de Genève. Lavora per la Pietragalla Company, CFB 451, Blanca Li, Shayela Company e Thomas Dchatelet.



Dal 2012 al 2018 si è esibito e ha assistito Olivier Dubois. Ha creato la Sébastien Perrault Company, coreografando diverse creazioni: Né(e)(s) hermaphrodite(s), L'Ardent, La dépouille de Narcisse, Felles.



E ha coreografato ed eseguito rispettivamente Caïn e Nekyia, entrambe parte del suo dittico su Conscio e Inconscio.



Nel 2016 ha creato À l'oeil nu per 19 ballerini non professionisti all'MPAA di Parigi. Nel 2017, Le vaste enclos des songes per il Ballet de l'Opéra National du Rhin all'Opera di Strasburgo. E poi ha creato Regarde le silence s'enfuir per il Jeune Ballet Atlantique nel 2018.



La sua prossima creazione De l'immensité du vide è prevista per il Festival Temps d'Aimer - Biarritz nel 2020.



Il Network Internazionale Danza Puglia (NIDP), prosegue le sue attività online e mantiene la programmazione annunciata anche per i prossimi appuntamenti, una scelta coerente con gli intenti della manifestazione che mettono al centro del percorso spettatori, operatori e curiosi nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della danza contemporanea.



Garantendo la programmazione e riadattandola alle necessità causate dall’emergenza sanitaria il Network conferma domenica 16 maggio l’appuntamento con Moritz Ostruschnjak per L’arte dello spettatore e si prepara alla permanenza artistica di Sarah Cerneaux, promossa all’interno di questa settima NetworkIDP nell’ambito della rassegna A Maglie Larghe, ideata dal Collettivo Factor Hill e ospitata dal laboratorio urbano Rigenera di Palo del Colle. La residenza inizialmente programmata a novembre 2020, è fissata per il prossimo mese di maggio insieme all’appuntamento con la coreografa e danzatrice francese ospite de L’arte dello Spettatore.



Il Network Internazionale Danza Puglia (NIDP) è un progetto dell’Associazione Ri.E.S.CO. Nasce dall’idea del coreografo e danzatore, nonché direttore artistico, Ezio Schiavulli, con la volontà di offrire una visione professionale dedicata alla formazione di danzatori, insegnanti e spettatori della danza della Regione Puglia.



Il progetto vanta per il quadriennio 2018-2021 il riconoscimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, e del Ministero dei Beni Culturali Francese e l’ambasciata di Francia in Italia per i diversi progetti di scambi culturali, specificatamente per la rassegna “L’arte dello spettatore” del sostegno del Comune di Bitonto e del Teatro Pubblico Pugliese, oltre ad aver costituito nel tempo importanti partenariati con Regione Puglia e Comune di Bari.

Gli obiettivi del NetworkIDP sono ambiziosi e si concentrano sulla sensibilizzazione e l’offerta di un’immagine professionale e concreta del mondo artistico di oggi, sostenendo: il lavoro dei centri di formazione della danza del territorio, dal punto di vista artistico e imprenditoriale; la volontà dei ragazzi nell’approccio professionale all’arte coreografica nazionale e internazionale; l’ampliamento delle conoscenze, delle curiosità creative e dell’estetica coreografica verso tutto il pubblico.



Quest’ottica permette al Network di vivere l’attuale frangente di difficoltà del settore culturale come un’occasione per ampliare le sue visioni e arricchire i suoi orizzonti anche attraverso progetti e linguaggi innovativi.



L'incontro di domenica 11 aprile alle 18:00 è gratuito e a numero chiuso.

È necessaria la prenotazione contattando asso.riesco@gmail.com / +39 351 674 9330.