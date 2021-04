Polignano a Mare (Bari) - vela - III edizione della Coppa Campioni e la 27^ del Campionato Zonale d’Altura Pugliese, 06/04/2021 Avrà inizio mercoledì 7 aprile la III edizione della Coppa dei Campioni – Campionato Vela d’altura, organizzata dal Circolo Cannottieri Barion di Bari, in collaborazione con Marina di Cala Ponte di Polignano a Mare e con il supporto della Lega Navale di Monopoli, sotto l’egida del Comitato VIII Zona FIV Puglia, che si svolgerà nelle acque del sud barese.



In gara ci saranno circa 28 imbarcazioni. Tra queste quelle qualificate di diritto perchè vincitrici dalle classifiche dei campionati invernali delle Città di Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto. Ancora ci saranno altre barche invitate a partecipare dal Comitato VIII Zona FIV. Nei primi due giorni di gara, sempre con partenza da Marina di Cala Ponte di Polignano a Mare, ci si concentrerà sul controllo delle “stazze”, ovvero il rispetto delle normative riguardo le barche in gare, la loro costruzione, i pesi le misure e le vele.

“Ci fa molto piacere tornare in acqua – ha affermato Alberto La Tegola, presidente del Comitato VIII Zona FIV- con la terza edizione della nostra manifestazione sportiva, che rappresenta il momento di eccellenza della vela d’altura regionale. Lo scorso anno abbiamo dovuto annullarla per il lockdown, inevitabile per contrastare l’emergenza sanitaria ancora in atto. Proprio per la pandemia sarà applicato un severo controllo e un protocollo sanitario”.

L’edizione 2021 della Coppa dei Campioni sarà infatti a “porte chiuse” e non ci saranno le consuete attività collaterali, tra le quali il Gran Galà. Non ci sarà pubblico, ma sarà data a tutti la possibilità di seguire le regate attraverso le dirette streaming visibili dalla pagina Facebook “Coppa Dei Campioni Ottava Zona Fiv” e il sito internet www.coppacampioniottavazonafiv.it.

“Saranno presenti solo gli atleti, lo staff tecnico e i giudici di gara. Come da Federazione, abbiamo un protocollo molto rigido e ben definito per questo genere di manifestazioni. Saranno applicate una serie di cautele che serviranno a far stare tranquilli tutti. Tutte le persone verranno sottoposte ad un tampone antigenico, indosseranno la mascherina e rispetteranno il distanziamento interpersonale. Sarà imposto l’utilizzò dei detergenti per il lavaggio delle mani e non saranno aperti gli spogliatoi”.

La Coppa dei Campioni è una manifestazione di livello nazionale che attribuirà l’accesso, ai vincitori delle differenti classifiche, al Campionato italiano d’altura che si svolgerà al termine dell’estate.