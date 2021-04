Barletta e le sue eccellenze protagonista di Linea Verde Life su Rai 1 08/04/2021 Barletta e le sue eccellenze protagonista di Linea Verde Life su Rai 1, nella puntata di sabato 10 aprile alle 12.20 Barletta, giovedì 8 aprile 2021 - Il 10 aprile Linea Verde Life torna a dedicare una delle sue trasmissioni alla Puglia con Marcello Masi, Daniela Ferolla e la partecipazione di Federica De Denaro, per mostrare e fare conoscere il territorio della Bat e Barletta.

Protagonisti di questo racconto, che verrà trasmesso alle 12.20 su Rai 1, saranno le eccellenze e le bellezze della città.

Il campione Pietro Mennea, la “Freccia del Sud", rivivrà nelle parole di una giovane atleta, la mezzofondista Veronica Inglese, e nell’opera dell'artista Borgiac, autore di un murale dedicato al velocista barlettano, entrato nella storia grazie al primato mondiale stabilito nel 1979 sui 200 metri; sarà anche l’occasione per mostrare il lungomare di Ponente di Barletta, intitolato a Mennea, lungomare da cui si raggiungerà, sul braccio di Levante, un antico trabucco, ristrutturato nel 2019, simbolo della volontà della città di Barletta di conservare la memoria della sua storia e delle sue tradizioni, attraverso il ripristino di una struttura rappresentativa di un'attività caratteristica del territorio, la pesca.

Ancora spazio alle eccellenze barlettane con un'azienda che ha fatto del concetto di economia circolare una vera e propria missione, a partire dal riciclo della plastica fino ad arrivare al design.

Le splendide immagini, anche aeree, girate fra il centro città, la litoranea e le aree limitrofe, faranno da sfondo alla narrazione.

“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore al Turismo Oronzo Cilli, che ha fornito supporto alla troupe durante le riprese - siamo felici che la RAI mostri la nostra città e alcune delle nostre eccellenze su una delle più apprezzate trasmissioni del daytime della rete ammiraglia”. “Ancora più orgogliosi che si celebri la figura di Pietro Mennea – concludono il primo cittadino e Cilli - leggenda dello sport che ha portato il nome di Barletta ai massimi livelli dello sport in tutto il mondo”.

Appuntamento quindi con Linea Verde Life, sabato 10 aprile alle 12.20 su Rai1, con Marcello Masi, Daniela Ferolla e la partecipazione di Federica De Denaro.