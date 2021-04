Bari - COPAGRI PUGLIA: XYLELLA, AL VIA UN CICLO DI WEBINAR SUL PIANO DI AZIONE E LE MISURE DI CONTENIMENTO 2021 08/04/2021 COPAGRI PUGLIA: XYLELLA, AL VIA DOMANI UN CICLO DI WEBINAR SUL PIANO DI AZIONE E LE MISURE DI CONTENIMENTO 2021

Battista, dobbiamo mettere in campo ogni possibile azione per scongiurare il ripetersi del disastro verificatosi nel leccese



Bari, 8 aprile 2021 - Prenderà il via domani, venerdì 9 aprile, un ciclo di webinar formativi e informativi, organizzati dalla Copagri Puglia per offrire a tutti gli interessati una panoramica e degli aggiornamenti sulle numerose ricadute del Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa nel 2021. I webinar, espressamente rivolti agli operatori del settore e aperti al pubblico, saranno gratuiti e si svolgeranno sulla piattaforma meet agli indirizzi che verranno di volta in volta comunicati sui canali della Federazione.



“Il Piano, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale della Puglia, reca un dettagliato cronoprogramma delle azioni destinate al contrasto del batterio ed è destinato a tutti gli enti, le istituzioni, le imprese e gli agricoltori interessati dall’annosa problematica, che dovranno mettere in campo una serie di interventi per contenere l’avanzata del batterio, basati sul controllo del territorio e delle piante e sulla necessaria e obbligatoria lotta al vettore”, ricorda il presidente della Copagri Puglia Tommaso Battista, che introdurrà i lavori dei diversi incontri.



“Con questi webinar vogliamo intervenire su un altro grande problema legato alla Xylella, ovvero quello della mancanza o della carenza di informazioni chiare e certe ad agricoltori e conduttori di fondi rustici, che sempre più spesso chiedono di sapere cosa fare e quali azioni mettere in atto per tenere puliti i terreni e contribuire in tal modo all’opera di contenimento e di lotta all’avanzata del batterio”, spiega Battista.



“Per questo, invitiamo alla massima partecipazione a questi incontri, che riteniamo importanti e imprescindibili occasioni di confronto su questioni delicate e molto sentite nei nostri territori; dobbiamo mettere in campo ogni possibile azione per scongiurare il ripetersi del disastro verificatosi nel leccese”, aggiunge il presidente della Copagri Puglia.



Al primo webinar, che si terrà dalle ore 17:00 alle 19:00 e sarà dedicato al tema “Il controllo dei vettori”, interverrà, fra gli altri, l’entomologo della DISSPA dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Francesco Porcelli. Per partecipare ai lavori basterà collegarsi all’orario prestabilito cliccando qui.



“Le possibilità di convivenza con la Xylella fastidiosa mediante approccio ecosostenibile”, “Un cambio di passo nelle nuove strategie per le aree infette”, “La sostenibilità e l’eco-sviluppo” e “La garanzia partecipata e il sistema della conoscenza” saranno alcuni degli altri temi trattati nei futuri incontri.