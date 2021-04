Polignano a Mare (Bari) - III edizione della Coppa Campioni e la 27^ del Campionato Zonale d’Altura Pugliese 08/04/2021 La regata costiera della III edizione della Coppa dei Campioni

Venerdì 9 aprile si entrerà nel vivo della III edizione della III edizione della Coppa dei Campioni – Campionato Vela d’altura, con la regata costiera che vedrà in gara 25 imbarcazioni, provenienti non solo dalla Puglia.

Questo evento sportivo, di carattere nazionale poiché valido per le qualificazioni al campionato italiano d’altura FIV, è organizzato dal Circolo Cannottieri Barion di Bari, in collaborazione con Marina di Cala Ponte di Polignano a Mare e con il supporto della Lega Navale di Monopoli, sotto l’egida del Comitato VIII Zona FIV Puglia. La partenza da Polignano è prevista alle 10.

“La regata lunga - ha spiegato Mario Cucciolla, vice presidente del Comitato VIII Zona FIV – si svolgerà su una lunghezza di circa 40 miglia. Le imbarcazioni si dirigeranno verso Monopoli, girandosi nei pressi del castello di Carlo V per poi fare ritorno a Polignano”.

Il campo di regata toccherà i due comuni del barese, avvicinandosi alla costa in località Cozze e Capitolo. Lungo il percorso saranno disposte delle boe di segnalazione che le imbarcazioni concorrenti devono aggirare per completare la gara, che avrà una durata variabile in base ai venti e alle condizioni meteorologiche.

“Questa genere di regata è molto avvincente, se in condizioni di vento ottimale. Ci vuole sia molta abilità nell’interpretare le correnti atmosferiche, ma anche un pizzico di fortuna. Anche le dimensioni della barca rappresentano delle varianti importanti per lo svolgimento della gara. Proprio per questo nei giorni precedenti abbiamo calcolato, per ogni barca in gara, dei coefficienti che serviranno a decretare la classifica, a seguito degli arrivi”.

Con il certificato di stazza, che calcola numerose misure di natura dinamica e metrica, tra le quali il peso dell’equipaggio e i materiali utilizzati dalle barche, viene attribuito un “handicap”. All’arrivo delle barche, calcolando il coefficiente, verrà stilata la classifica. Quindi il primo che arriverà non sarà automaticamente il primo nel reating finale, ma sarà compito degli ufficiali di regata, controllare e organizzare la graduatoria.

La Coppa dei Campioni si svolge a porte chiuse, ma per seguire le regate e avere informazioni sull’andamento della competizione, basterà collegarsi al sito internet della manifestazione o alle pagine social ufficiali.