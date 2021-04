Daniela Poggi Immagine: © Daniele Galli 11 aprile - LE PAROLE DELLA CROCE: IL DOCUMENTARIO ISPIRATO ALLA PASSIO CHRISTI DI GINOSA 11/04/2021 LE PAROLE DELLA CROCE: DOPO IL SUCCESSO DELLA DOMENICA DI PASQUA IN REPLICA DOMENICA 11 APRILE ALLE 18.30 SU TRM NETWORK IL NUOVO DOCUMENTARIO DI FABIO SALVATORE DEDICATO ALLA “PASSIONE DI GESU’”



IL DOCUMENTARIO È REALIZZATO DA MAGNA GRECIA AWARDS, CON IL SOSTEGNO DEL COMUNE DI GINOSA E IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

Daniela Poggi, Attilio Fontana e Erasmo Genzini interpretano brani di “Mistica d’amore” di Alda Merini



Dopo il successo della messa in onda la Domenica di Pasqua il documentario "Le Parole della Croce" sarà trasmesso ancora una volta su Trm Network sul canale all news TRMh24 (16 del digitale terrestre di Puglia e Basilicata, 519 piattaforma Sky e Tivúsat) e in live streaming su trmtv.it domenica 11 aprile alle 18.30.



Ispirato alla "Passio Christi" ginosina, che da oltre 40 anni ha fatto della tradizione religiosa e popolare un punto di forza spirituale ma anche dal forte messaggio laico, "Le Parole della Croce" è un progetto prodotto da Magna Grecia Awards con il sostegno del Comune di Ginosa - Assessorato alla Cultura e della Proloco di Ginosa, instancabile punto di riferimento di tradizioni e culla di promozione del nostro territorio, e con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese.



Alle tre testimonianze di vita vera con i momenti più intensi della Parola di Cristo, si intrecciano materiali di repertorio della “Passio Christi” e la lettura e interpretazione di alcuni brani tratti dalla raccolta “Mistica d’Amore” di Alda Merini affidate agli attori, Daniela Poggi e Attilio Fontana insieme ad Erasmo Genzini. Il docufilm è stato diretto dal regista Fabio Salvatore.