12 aprile - TAKE IT SLOW “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow” 12/04/2021 La Regione Adriatica destinazione turistica transfrontaliera verde, intelligente, sostenibile, accessibile e lenta



TPP LIVE: 12 APRILE ALLE 11.00 PRESENTAZIONE DI TAKE IT SLOW “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow”



Entro il 20 aprile si può aderire alla manifestazione di interesse per la creazione di una “Local Community of Practice”.



09-04-2021, Bari, Italy – Tornano gli appuntamenti con #TPPLIVE, lo speciale del Teatro Pubblico Pugliese dedicato ad approfondire il variegato mondo del teatro, della cultura, dello spettacolo dal vivo.



La puntata, in onda in diretta lunedì 12 Aprile alle 11 sulla pagina Facebook del TPP e su quella del Comune di Fasano, è dedicata interamente a TAKE IT SLOW “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow”, progetto strategico finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera (CBC) Interreg V-A Italy-Croatia, di cui il Teatro Pubblico Pugliese è Partner e il Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia è partner Associato, insieme ad altri 5 Enti Italiani e 5 Partner Croati.



Ospiti della puntata, condotta da Ileana Sapone e Maddalena Tulanti, saranno: Cinzia Caroli, assessore Turismo e cultura di Fasano; Angelofabio Attolico del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Responsabile Tecnico della Via Francigena nel Sud per conto dell’Associazione Europea delle Vie Francigene ed esperto del TPP per questo progetto; Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese e Lino Manosperta, responsabile area progetti del Tpp.



Il Progetto è finalizzato alla gestione e promozione della Regione Adriatica come destinazione turistica transfrontaliera verde, intelligente, sostenibile, accessibile e lenta, sviluppando modelli di gestione delle destinazioni turistiche con un approccio dal basso (bottom-up) per incoraggiare le comunità locali ad affrontare gli impatti dell’industria del turismo e allo stesso tempo proteggere e promuovere il ricco patrimonio naturale e culturale del proprio territorio.



In Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, orienterà la sua attività progettuale sulla valorizzazione di una zona (micro-destinazione) del cammino della Via Francigena - Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, seguendo il percorso della Via Traiana.



La micro-destinazione è compresa tra Capitolo – frazione del Comune di Monopoli (BA), Torre Canne – frazione del Comune di Fasano (BR) e Fasano stessa, un territorio ricco di masserie fortificate, olivi, chiese rurali, insediamenti rupestri, luoghi di straordinario interesse naturalistico, storico e ambientale.



Nell’ottica dell’approccio dal basso il Teatro Pubblico Pugliese ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la creazione di una “Local Community of Practice” (LCP), una comunità locale di pratica, per un miglioramento collettivo. Termine ultimo per presentare la propria domanda di partecipazione alla LCP è il 20 aprile 2021. L’avviso per la presentazione delle domande di candidatura è pubblicato sul sito internet del TPP www.teatropubblicopugliese.it, sezione “Amministrazione trasparente”.



Durante la puntata del #TPPLIVE sarà possibile interagire con gli ospiti formulando domande in diretta Fb.