[PHOTOGALLERY] Altamyra (Bari) - APERTO IL CENTRO VACCINI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT Primo giorno di vaccinazioni 12/04/2021 Da questa mattina è operativo il centro vaccinale presso il Palazzetto dello Sport “Baldassarra”, in via Manzoni.



Sono state allestite 16 postazioni per la somministrazione del vaccino, oltre a quelle per l’accettazione e l'anamnesi e ad una di emergenza. Gli spalti sono utilizzati per l’attesa fra vaccino e post - vaccino. Il centro osserverà i seguenti orari: 8:30-14:00 e 15:00-19:00.



La Sindaca Rosa Melodia ha pubblicamente ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento di questo obiettivo in tempi brevi:



«Un ringraziamento è doveroso alle aziende che hanno svolto i lavori in maniera spedita: Cicorella srl Sicurezza&Telecomunicazioni, Officine Patella e PubbliGrafica,

al Comandante della Polizia locale Michele Maiullari che ha coordinato le attività per l’allestimento, alla Protezione civile ed alla Polizia locale, alla dott.ssa Grazia Fortunato responsabile del Dipartimento di Prevenzione, al dott. Pietro Scalera in rappresentanza di tutti i Medici di Medicina Generale, ai volontari ANPANA e alla Croce Azzurra. Ringrazio, inoltre don Peppino Creanza per il momento di benedizione e di preghiera rivolto ai presenti e agli operatori sanitari».



Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è intervenuto in videoconferenza, rispondendo alle domande dei giornalisti, congratulandosi con la Sindaca Melodia per il lavoro svolto nell’allestimento del centro vaccinale e assicurando la massima collaborazione all’Amministrazione comunale per la buona riuscita della vaccinazione di massa.