CAMPIONATO DI C GOLD, ECCO L’INNOVATIVA FORMULA DELLA POST SEASON 14/04/2021 L'incertezza è finita: dopo settimane di attesa e curiosità, la Lega ha reso noto la formula della post season del campionato di C Gold 2020-2021.



Le sette squadre verranno suddivise in questo modo: le prime quattro della graduatoria disputeranno la Poule Promozione, mentre le ultime tre giocheranno la Poule Retrocessione. In questa atipica fase ad orologio, ogni squadra manterrà i punti accumulati in regular season contro le squadre che passeranno il turno e affronterà le altre una sola volta, con il fattore campo che si deciderà in base alla posizione in classifica ottenuta in stagione regolare.



Al termine di questa mini fase, le prime due classificate si sfideranno in un classico play-off al meglio di tre sfide, con l'eventuale bella che si giocherà in casa della capolista.



La vincitrice dei Play-off va a giocare uno spareggio in gara secca contro la perdente dello spareggio della finale dei gironi A-B Campania.



La vincitrice dello scontro andrà a disputare un concentramento interregionale, in formula semifinale e finale. La prima semifinale vedrà protagoniste la 3^ classificata del girone Lombardia/Piemonte contro la 2^ classificata del girone Toscana/Liguria; la seconda semifinale avrà come pretendenti la vincente dello spareggio Sicilia/Sardegna, contro la vincente dello spareggio Puglia/Campania.



Le due vincitrici delle semifinali si affronteranno nella finalissima che decreterà chi andrà in Serie B.



Per quanto concerne la retrocessione, medesima mini fase ad orologio con punti della regular season mantenuti. Ogni squadra giocherà due partite, la meglio classificata al termine di questa fase si salva, le altre due si giocano tutto in uno scontro al meglio di tre partite.



Una formula inedita e avvincente che renderà questo campionato ancora più divertente, atipico ed imprevedibile.