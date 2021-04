A San Pietro Vernotico verso lo svolgimento della Varano Bike Race 14/04/2021 SAN PIETRO VERNOTICO – Corre veloce il conto alla rovescia a San Pietro Vernotico per riproporre in grande stile una nuova edizione della Varano Bike Race, organizzata dalla Mtb San Pietro-Salis Bike, in programma per domenica 18 aprile nell’incantevole bosco di Cerano.

“Nel pieno rispetto di tutte le regole anti contagio – spiegano in una nota gli organizzatori -, vivremo tutto il bello del ciclismo fuoristrada a contatto con la natura del bosco di Cerano. Anche se la situazione non è delle migliori per via di questa pandemia, stiamo lavorando e cercando nel nostro piccolo di ottimizzare il periodo per tanti sportivi che praticano il ciclismo a livello agonistico”.

Inserita nell’elenco Coni tra le gare di preminente interesse nazionale, la Varano Bike Race si svolgerà nel rispetto del protocollo Covid senza la presenza del pubblico: la presenza sarà solo per atleti e addetti dei team regolarmente tesserati e inseriti in un modulo presenze che si dovrà compilare prima della gara, insieme alle autocertificazioni personali di ognuno.

Quest’anno la Varano Bike Race è valida come gara Top Class FCI per le categorie esordienti ed allievi, a caccia di punti importanti per ottenere la miglior griglia di partenza per le competizioni di livello nazionale e per il campionato italiano.

Cuore pulsante dell’evento, inserito nel circuito We Are in Puglia (che assegna punteggi solo per esordienti, allievi e juniores), la Masseria Guarini dell’Azienda Agricola Marilù, proprietaria di buona parte della zona boschiva Tramazzone, l'ultimo lembo rimasto di macchia-foresta che una volta ricopriva gran parte della costa a sud di Brindisi.

Da tutta la Puglia e regioni limitrofe, per un totale di oltre 200 iscritti sino ad oggi, la gara prevede una prima partenza alle 9:00 per juniores, under 23, élite e amatori su un percorso di 5 chilometri e 100 metri di dislivello da ripetere più volte. A seguire alle 10:30 il via per gli esordienti e alle 11:30 lo start per gli allievi: per entrambe le categorie giovanili è stato preparato un anello ridotto a 3 chilometri con 60 metri di dislivello.