Ruvo di Puglia (Bari) - IL COMUNE ATTIVA CON LA REGIONE PUGLIA LA PROCEDURA PER RISTORARE GLI AGRICOLTORI 14/04/2021 IL COMUNE ATTIVA CON LA REGIONE PUGLIA

LA PROCEDURA PER RISTORARE GLI AGRICOLTORI

DANNEGGIATI DALLE GELATE DELLE SCORSE SETTIMANE



Con riferimento alle gelate che hanno colpito le campagne di Ruvo di Puglia nel corso di questo mese e causando seri guasti alle coltivazioni, l'Assessorato alle Attività Produttive del Comune ha chiesto agli uffici preposti della Regione Puglia di attivare le procedure per stimare l’ammontare dei danni.



A questo scopo nella giornata di oggi, sul sito del Comune di Ruvo di Puglia è stata pubblicata una nota informativa rivolta alle imprese agricole e agli operatori del settore in cui viene indicata la procedura da seguire al fine di agevolare il processo di mappatura da parte del competente servizio regionale.



Si invitano i soggetti interessati a segnalare al servizio Attività Produttive e SUAP ufficio Agricoltura del Comune di Ruvo di Puglia i danni registrati utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del comune al seguente link: [url]https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17355 [/url]



“Con i nostri uffici– ha detto l’assessora alle Attività Produttive Luciana Di Bisceglie - ci siamo attivati subito per calcolare l’entità dei danni economici e colturali prodotti da questa nuova calamità che ha colpito il nostro comparto agricolo. L’obiettivo è rispondere tempestivamente alle esigenze degli agricoltori e stimolare gli organi preposti a mettere in atto quanto prima tutte le procedure necessarie a recuperare i giusti risarcimenti.”