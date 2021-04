16 aprile - Francesca Romana Grasso per Armonia Kids (Associazione Narrazioni - Presidio del Libro di Alessano) 16/04/2021 VENERDÌ 16 APRILE LA STUDIOSA DI LETTERATURA PER L'INFANZIA FRANCESCA ROMANA GRASSO È LA PROTAGONISTA DEL QUINTO MODULO DI FORMAZIONE ONLINE DEL PROGETTO ARMONIA KIDS PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE NARRAZIONI - PRESIDIO DEL LIBRO DI ALESSANO



Venerdì 16 aprile (dalle 15 alle 17:30 su Google Meet – info e iscrizioni www.associazionenarrazioni.it - 3496415030) con il seminario online "Primi libri per leggere il mondo. Pedagogia e letteratura per una comunità educante" a cura di Francesca Romana Grasso, prosegue il progetto Armonia Kids. Ideato e promosso dall'Associazione Narrazioni - Presidio del Libro di Alessano, in collaborazione con Libreria Idrusa, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura del MIC, nell'ambito dell'avviso pubblico "LEGGIMI 0-6”, il progetto è dedicato alla promozione e all'educazione alla lettura per i lettori più piccoli, da 0 a 6 anni, con particolare attenzione ai bisogni specifici dei bambini con disabilità, nei comuni del territorio del Capo di Leuca. Il progetto nasce come estensione e potenziamento delle attività destinate ai piccoli lettori all’interno del festival letterario “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto” che nel 2021 arriva alla settima edizione.



L’educazione riguarda tutti, lungo l’intero arco della vita, perchè abitiamo insieme, in un piccolissimo pianeta, e animare una comunità educante desiderabile e cooperativa è una strategia di sopravvivenza decisamente intelligente, grazie alla quale si vince tutti. L’incontro si articola in due momenti. Quali passi si possono compiere per alimentare il senso di appartenenza alla comunità? Un particolare sguardo viene posto al sistema educativo integrato 0-6, alle biblioteche e agli spazi pubblici; conoscere tanti libri per coltivare bibliodiversità ovunque: non esistono persone che non leggono, forse leggono le immagini che scorrono nella mente ascoltando storie e canzoni, forse leggono le espressioni dei volti. Facilitare l’incontro con una grande varietà di libri pone le basi perché ciascuno inciampi in un libro che sembra fatto proprio per quella persona.

Dottore di ricerca in scienze dell’educazione e studiosa di letteratura per l’infanzia, Francesca Romana Grasso, attraverso il progetto Edufrog, si occupa di pianificazione e progettazione di servizi alla persona, formazione, supervisioni. Ha collaborato con il Centro Nascita Montessori, il CEMEA (Centri esercitazione metodi dell’educazione attiva), le Università Cattolica di Milano, Bicocca, degli Studi di Perugia, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto degli Innocenti, Fondazione Feltrinelli. È promotrice di eventi come il Festival Family Care, il concorso internazionale Illustrazioni in movimento e la mostra Sguardi d’infanzia. Collabora con le riviste “Bambini” e “Liber”.



“Armonia Kids” si basa sull'organizzazione di un robusto sistema che mette insieme teoria e pratica, attraverso il coinvolgimento di numerosi partner istituzionali e privati, per affrontare alla radice il problema della scarsa propensione alla lettura in una Regione come la Puglia, da sempre in fondo alle relative indagini ISTAT. Si interverrà sia con la formazione di operatori attivi nel campo della promozione della lettura a voce alta, e con la loro costituzione in una rete a ciò dedicata, nell’ambito del Patto locale per la Lettura del Capo di Leuca, sia con la realizzazione di laboratori di lettura in scuole dell’infanzia, biblioteche comunali, studi medici, uffici pubblici e attività private. Il primo passo è un programma di formazione degli operatori coinvolti nella promozione della lettura a voce alta (docenti, genitori, operatori socio-sanitari, operatori professionali dell’educazione minorile, librai, bibliotecari, lettori ad alta voce, volontari ecc.), al servizio dei quali sarà attivato uno Sportello Territoriale per la Lettura. Questa attività di formazione, articolata in moduli online sulla piattaforma Google Meet, si avvale della consulenza scientifica di Antonella Saracino (ex bibliotecaria Sala Borsa Ragazzi) e vedrà la partecipazione dei più importanti esperti in Italia nell’ambito dell’educazione alla lettura e della letteratura per l’infanzia.



Prossimi appuntamenti, sempre dalle 15 alle 17:30, venerdì 30 aprile con "La voce remota: la fiaba, l'infanzia e l'eredità delle storie" con Milena Bernardi; venerdì 14 maggio con "Leggere fin da piccolo. Ancora! Libri e musica per crescere da 0 a 6 anni” con Gabriella Campa, Paola Lupone e Manuela Turtura. Ultimo appuntamento venerdì 28 maggio con "Cari genitori, benvenuti in biblioteca" con Fabio Bazzoli e Giovanna Malgaroli.

www.associazionenarrazioni.it

ass.cult.narrazioni@gmail.com - 3496415030