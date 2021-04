Ruvo di Puglia (Bari) - AL VIA I LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA PERTINI 15/04/2021 Sono partiti in questi giorni i lavori per l'efficientamento e adeguamento a normativa vigente in termini di risparmio energetico del centro sociale comunale polivalente per cittadini disabili di via Pertini.

Si tratta del primo dei sei interventi progettati dal Comune di Ruvo di Puglia nell’ambito delle azioni di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile – SISUS finanziati dalla Regione Puglia.



I lavori, per un valore complessivo di € 134.588, prevedono la realizzazione dell'isolamento delle pareti esterne con un “cappotto termoacustico” e la sostituzione di tutti i vecchi infissi.

All’esterno sono previste rastrelliere per il parcheggio delle biciclette e nuove panchine.

Grazie a questo intervento la classe energetica dell'edificio passera dell'attuale livello D al livello A1.



Per la durata dei lavori le attività del centro si terranno nei locali della ex scuola comunale di via Santa Barbara.



“Si tratta – ha detto il sindaco Pasquale Chieco – di un intervento che viene da lontano (una progettazione iniziata nel 2018) a cui teniamo molto anche per il suo valore simbolico, poiché non solo renderà più confortevole una struttura dedicata a cittadini per noi molto importanti, ma anche perché farà diventare ecosostenibile un immobile comunale.

Ringrazio i frequentatori abituali del centro e le loro famiglie per la collaborazione che stanno dimostrando in questo periodo: al loro rientro troveranno una struttura più accogliente e più funzionale.

Gli altri cantieri di rigenerazione urbana partiranno nelle prossime settimane.”



“Questo intervento, progettato da tempo – ha detto l’assessora al welfare Monica Montaruli – è una nuova dimostrazione dell’attenzione che l’amministrazione ha nei confronti dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie; al sostanziale miglioramento del servizio che abbiamo realizzato in questi anni con la collaborazione fattiva della Ruvo Servizi ora possiamo aggiungere un intervento strutturale che riguarderà anche gli spazi esterni. Una bella notizia per la città” Luca Basso