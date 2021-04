Barletta - Un pianeta di plastica: l’intervento dei volontari per ripulire la litoranea 16/04/2021 Oltre 1 milione di bottiglie di plastica vengono vendute ogni minuto nel mondo.



“L’errore più grande è pensare: ‘Se butto la bottiglia nella plastica, la bottiglia verrà riciclata.’ In realtà solo il 20% finisce in discarica. Tutto il resto finisce nel mare.” – Caroline Power, fotografa attivista



“Ogni anno gli scienziati stimano da 18 a 24 milioni di tonnellate di pesci cancellati dagli oceani. I mari sono diventati per il 30% più acidi, mettendo a rischio l’ecosistema degli oceani. Senza un ecosistema degli oceani funzionante non possiamo avere un’atmosfera funzionante. E senza una funzionante atmosfera noi siamo tutti letteralmente morti.” – Keegan Kuhn, videographer attivista

Più di 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno nell’oceano. Si tratta di una plastica che non scompare, si trasforma in particelle minuscole, viaggia attraverso gli oceani, mette a rischio gli ecosistemi marini e finisce nella nostra catena alimentare sull’ambiente.



Questi dati hanno fatto suonare un campanello d’allarme per i volontari de La Via della Felicità Puglia, che hanno deciso che non si fermeranno con le loro iniziative di bonifica sulla litoranea di Barletta.



Da anni ormai i volontari si stanno prendendo cura dell’ambiente della città, raccogliendo i rifiuti abbandonati rinvenuti sulla spiaggia. Tra questi plastica, cartacce, lattine, copertoni delle auto e molto altro.



I volontari sostengono che, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, nella guida al buon senso La Via della Felicità: “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”



Ecco perché i volontari vogliono lanciare un appello a tutti i cittadini per unirsi a loro Domenica 18 Aprile alle ore 10:00 per una pulizia della spiaggia di Levante. Ritrovo in Via Cialdini 67/A.



Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952. 1945 (Ignazio).