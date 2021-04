Ruvo di Puglia (Bari) - Calendano : partiti i lavori per l'allaccio fognario 20/04/2021 Sono partiti in questi giorni a cura dell’Acquedotto Pugliese i lavori di posa in opera dell’allaccio fognario nella frazione di Calendano.

Il cantiere prevede la realizzazione di una tubazione lunga 225 metri che consentirà di allacciare le utenze del borgo al tronco della fogna pubblica che collega la frazione alla città.



“Con questo intervento - ha detto il Sindaco Pasquale Chieco – onoriamo un impegno preso pubblicamente da questa Amministrazione. Si tratta di un’infrastruttura di grande rilievo per il nostro territorio che porterà dopo molti anni un sensibile miglioramento nella vita di circa 140 famiglie, che non dovranno più sostenere costi di manutenzione e di gestione del depuratore.

Anche in questo caso raccogliamo il testimone dall'Amministrazione Ottombrini e lo portiamo fino al traguardo. Colgo l’occasione per ringraziare il consigliere delegato Mario Paparella per la sua determinazione e per la sua abilità nel tessere relazioni istituzionali decisive per il raggiungimento di questo risultato.”



“Dopo soli 14 mesi dalla richiesta formale fatta all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Ruvo di Puglia – ha detto il consigliere Mario Paparella - gli abitanti del borgo vedono esaudito un desiderio vecchio di oltre vent’anni: una tempistica impensabile per un’opera pubblica così complessa tanto più in tempi di pandemia. L’intervento infatti si annunciava particolarmente complesso poiché vedeva coinvolgimento di diversi enti ognuno con un ruolo differente: la Regione Puglia che doveva erogare il contributo, l’Autorità Idrica Pugliese che doveva commissionare e finanziare il progetto, l’Acquedotto Pugliese che aveva materialmente il compito di realizzare l’opera, la Città Metropolitana che doveva mettere a disposizione un tratto di strada di sua competenza sulla S.P. 238. È stato fondamentale avere le idee chiare sin dall’inizio, il resto lo hanno fatto la testardaggine e la capacità di farsi ascoltare là dove serviva.

Nella storia recente di Calendano scriviamo una pagina importante; prossimo passo l’attivazione della rete idrica in tutta la frazione.” Luca Basso