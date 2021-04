Il progetto “L’Acquasala salverà il mondo”, vincitore dell’avviso “Puglia Sounds tour Italia 2020 – 2021” 21/04/2021 L’ACQUASALA SALVERÀ IL MONDO



Lo spettacolo entra nella “Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021”.

“REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro”.

La commissione di esperti valuta, con esito positivo, il progetto “Senior” di METANO’S con lo spettacolo dal titolo “L’Acquasala salverà il mondo”.





Gargano, li 21 Aprile 2021



Il progetto “L’Acquasala salverà il mondo”, vincitore dell’avviso “Puglia Sounds tour Italia 2020 – 2021”, nasce dalla collaborazione pluriennale di qualificati musicisti ed artisti che hanno trovato un ottimo feeling personale oltre che artistico.



La band è composta da Luciano Castelluccia (direttore artistico, dal 1998, del Carpino Folk Festival), Peppe Totaro (leader dei Tarantula Garganica), Carmela Taronna (danzatrice dei Tarantula Garganica), Antonello Iannotta (percussionista di Daniele Sepe,) – le cui esperienze individuali spaziano dalle incisioni al musical, dal teatro alla ricerca, alla sperimentazione.

Lo spettacolo, prodotto da STUDIO UNO, è un susseguirsi di voci e suoni che, pur partendo dalla tradizione popolare dell’Italia meridionale, entra in perfetta commistione con le musiche del mondo, creando così, nuove ed originali sonorità che proietteranno il pubblico verso “un viaggio da fermi”.



Il progetto musicale ha come obiettivo quello di recuperare vecchi canti e ballate della tradizione dando loro un nuovo “vestito” dove la chitarra battente, classico strumento della tradizione popolare, mescola la sua armonia con apparecchi più tecnologici come loop station e consolle.

Metano’s è un viaggio etnico, musicale e gastronomico sorprendente, mai scontato fatto di colorate istantanee, senza un inizio ed una fine definiti, un continuo sconvolgente movimento che mai lascia spazio al caso.



Il progetto, già esportato in tutto il mondo, con l’attività concertistica della formazione che ha rappresentato l’anima della Puglia in Europa e in altri continenti come:

Stoccarda, Francoforte, Berlino, Londra, Melbourne / Australia e altri circa quaranta concerti in diverse regioni Italiane.



Il “Puglia Sounds tour Italia 2020/2021” si svolgerà, in 4 regioni Italiane: Lazio, Toscana, Abruzzo e Molise.



Al suo interno troverà spazio anche la promozione della cultura Garganica, della tarantella del Gargano, del territorio e del paesaggio, la promozione delle eccellenze enogastronomiche e workshop di musica e danza.



La formazione de “L’Acquasala salverà il mondo” live show è composta da:



Luciano Castelluccia “Reverendo Podolico” cerimoniere



Peppe Totaro, Chitarre e loop station



Antonello Iannotta, Percussioni



Carmela Taronna, Danzatrice