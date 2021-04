Giovinazzo calcio a 5 - I biancoverdi di Faele espugnano il campo del Cus Molise. Finisce 1-4, doppietta di Alves 21/04/2021 Giovinazzo C5, una vittoria meritata che riempie d’orgoglio







Irriconoscibile il Circolo La Nebbia Cus Molise, sembra che sia il Giovinazzo C5 a giocarsi un posto un posto ai play-off, non solo per la doppietta di Alves e le reti di Pablo González e Roselli, ma perché ha più voglia di fare e di farsi vedere. A Campobasso, nel recupero del tredicesimo turno del girone C di serie A2, la squadra dell’allenatore Francesco Faele, in panchina al posto dell’indisponibile Miki Grassi e priva dell’infortunato Ferreira Praciano e dello squalificato Mongelli, torna in Puglia con una piccola ma salutare soddisfazione e conquista la quinta vittoria stagionale. Grandi ritmi anche se, dalla parte ospite, mancano le motivazioni: l'unica è quella di chiudere il campionato con più punti possibile. Le squadre comunque rispondono bene entrambe. Parte subito bene la squadra ospite con una conclusione di Restaino che da posizione defilata colpisce il palo esterno. La risposta dei padroni di casa è in una combinazione Zancanaro-Turek con conclusione di quest’ultimo sul fondo. Gli ospiti passano quando Alves riesce a trovare tempo e spazio giusti per superare Oliveira e fare 0-1. Poco più tardi è Roselli a colpire il montante al termine di una bella azione manovrata. I locali accusano il colpo e Restaino sfiora ancora il raddoppio con il pallone che esce di poco a lato. Prima del riposo il Giovinazzo trova il gol del raddoppio. Sul rilancio di Di Capua Alves assiste Pablo González. L’ex Chaminade non perdona Oliveira e fa 0-2. Il quintetto di casa ha un sussulto d’orgoglio con Barichello che prova a dare la scossa, ma Di Capua risponde presente. Al riposo è 0-2. Nella ripresa il Cus Molise prova a riaprire la contesa e ci riesce quando Zancanaro serve Di Lisio, abile a girarsi in un fazzoletto e a infilare la palla in fondo al sacco: 1-2. Il Giovinazzo, incassata la rete non si scompone. Roselli mette i brividi a Oliveira con un bel pallonetto che l’estremo di casa riesce a deviare in corner. I tentativi di Zancanaro e Triglia non sortiscono gli effetti sperati per i padroni di casa. I pugliesi dopo una grande chance non sfruttata da Alves, calano il tris. Restaino rifinisce per Roselli che non sbaglia: 1-3. A questo punto mister Sanginario opta per il portiere di movimento. Con l’uomo in più i padroni di casa reclamano per un fallo in area su Di Stefano ma gli arbitri lasciano correre e poi sono costretti ad incassare anche la quarta rete ad opera di Alves che deposita dalla distanza nella porta sguarnita la palla del definitivo 1-4. La partita finisce qui: Cus Molise in avanti a testa bassa, il Giovinazzo attende l’ultima sirena, sigilla la salvezza (il vantaggio sulle penultime sale addirittura a 7 punti) e, tornato in Puglia, si prende il meritatissimo applauso dei suoi tifosi. Una vittoria meritata che riempie d’orgoglio.





Tabellino: A.S.D. Circolo La Nebbia Cus Molise – A.S.D. G.S. Giovinazzo C5 1-4



A.S.D. Circolo La Nebbia Cus Molise

Vinicius, Turek, Di Stefano, Zancanaro, Di Lisio, Lombardi, Picciano, Triglia, Pietrarca, Batiz Sosa, Barichello, Badodi. Allenatore: Sanginario.



A.S.D. G.S. Giovinazzo Calcio a 5

Di Capua, González Alonso, Piscitelli, Rafinha, Alves, Palermo, Prisciandaro, Scardigno, Gumeniuk, Restaino, Roselli, Genchi. Allenatore: Grassi.



Arbitri: Davide Sallese (Vasto) e Gianluca Rutolo (Chieti).



Reti: 6’ pt Alves, 17’ pt Gonzáez Alonso, 2’ st Di Lisio, 11’ st Roselli, 19’ st Alves.



Ammonizioni: Turek, Barichello, Rafinha e Roselli per gioco non regolamentare.



Espulsioni: Nessuno.



Note: Gara disputata in assenza di pubblico.