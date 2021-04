CIRCOLO DELLA VELA BARI: FINE SETTIMANA IN TOSCANA PER FRANCESCO CARRIERI ED ELETTRA MUCIACCIA 22/04/2021 Sono due gli atleti del Circolo della Vela Bari che parteciperanno dal 23 al 25 Aprile alla prima selezione nazionale per campionato europeo e mondiale di classe Optimist organizzata da Yacht Club Isole di Toscana e GV LNI Follonica. Si tratta di Francesco Carrieri ed Elettra Muciaccia, accompagnati dall’istruttore Beppe Palumbo. A loro l’onore e l’onere di portare in alto il guidone del Circolo della Vela Bari tra i 140 atleti selezionati da tutta Italia attraverso le interzonali di fine marzo, pronti a scontrarsi nel primo appuntamento nazionale a Marina di Scarlino (Follonica). Se possibile saranno disputate 9 prove, non più di 3 prove al giorno. La prima prova è prevista per venerdì 23 alle 12, l’ultima non oltre le 16.30 di domenica 25 aprile. È prevista uno scarto al compimento della quarta prova, ma in ogni caso la selezione nazionale sarà valida con qualsiasi numero di prove portate a termine. Alla fine saranno premiati i primi 5 classificati e le prime 3 classificate donne, oltre ad eventuali altri premi a discrezione del Comitato Organizzatore. La seconda selezione sarà invece a Torbole (Lago di Garda) dal 5 al 9 maggio. Alla fine delle due selezioni verranno decretate le squadre per il mondiale in programma a Riva del Garda e per l’Europeo a Cadice (Andalusia, Spagna).