DA DOMANI A BARI AL VIA IL NUOVO SERVIZIO AMIU PUGLIA “BARI PULITA POMERIGGIO” 25/04/2021 Parte domani, lunedì 26 aprile, in coincidenza con il ritorno della Puglia in zona Arancione e la conseguente riapertura dei negozi, il nuovo servizio “Bari Pulita Pomeriggio” di Amiu Puglia nella città di Bari



La nuova organizzazione garantirà, anche in una fascia oraria sino ad oggi non coperta dal servizio di igiene urbana, la presenza di operatori ecologici per attività di pulizia, svuotamento di cestini ed interventi urgenti.



Il nuovo servizio si svolgerà infatti dalle ore 16.30 alle 23.00 e vedrà impegnati di 12 operatori ed un responsabile operativo con l’obiettivo di garantire interventi di pulizia e di svuotamento di cestini a palo nelle zone in cui vi è maggiore presenza di utenti.



“Abbiamo verificato che, nonostante l’attività di spazzamento e svuotamento dei cestini effettuata al mattino, nelle vie della città in cui è maggiore l’affluenza di persone, sin dal pomeriggio i cestini risultano nuovamente pieni e le strade, purtroppo, costellate di rifiuti lasciati per strada da alcuni cittadini che non hanno alcun rispetto della città – spiega il presidente di Amiu Sabino Persichella -. A ciò si aggiungono situazioni che richiedono un intervento urgente dell’azienda cui, sino ad oggi, si è data risposta con il ricorso allo straordinario e alla disponibilità degli operatori.



Grazie all’impegno dell’azienda siamo riusciti, pur nel momento di difficoltà legato alla pandemia Covid, a riorganizzare i turni di servizio, garantendo una copertura della città 24 ore su 24, senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini. Un'altra prova che con una migliore organizzazione e una migliore programmazione si può efficientare il servizio e intervenire per risolvere le problematiche cittadine. Amiu è presente e attiva su tutto il territorio cittadino, grazie anche al lavoro quotidiano di tutti gli operatori ecologici”.