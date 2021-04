30 aprile - Storia di un’idea: Il "Taccuino d'Artista" da Leonardo da Vinci a Basquiat di Donato Di Poce 30/04/2021 Libri di Puglia live streaming

presentazione del libro

Taccuini d'artista. Artist Notebooks & Poetry Box

Storia di un’idea: Il "Taccuino d'Artista" da Leonardo da Vinci a Basquiat

di Donato Di Poce

(I Quaderni del Bardo)



venerdì 30 aprile ore 19

in diretta sulla pagina Facebook

dell’Associazione Pugliese Editori





Si parlerà d’arte durante il prossimo aperitivo letterario di “Libri di Puglia live streaming”, e in particolare di taccuini d’artista. Donato Di Poce, poeta, scrittore e critico d’arte, autore del volume Taccuini d'artista. Artist Notebooks & Poetry Box. Storia di un'idea: Il "Taccuino d'Artista" da Leonardo da Vinci a Basquiat (I Quaderni del Bardo), sarà ospite dell’appuntamento settimanale promosso dall’Associazione Pugliese Editori con il sostegno della Biblioteca del Consiglio regionale pugliese “Teca del Mediterraneo” per incentivare la lettura e diffondere la cultura del libro, in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Associazione Pugliese Editori. Il taccuino d’artista forse è la più importante novità stilistica e poetica contemporanea, nel contempo opera e progetto, idea e realizzazione, opera finita e non-finita, molteplice, e simultanea; ma è allo stesso tempo una riscoperta di un mezzo che già nel Rinascimento aveva trovato il suo più geniale modo di manifestarsi, in cui l’artista ascolta il suo respiro e inventa il suo linguaggio.

Con Donato Di Poce interverrà all’incontro anche l’editore Stefano Donno, in dialogo con il giornalista Dino Cassone.



Il libro. Taccuini d'artista. Artist Notebooks & Poetry Box. Storia di un'idea: Il "Taccuino d'Artista" da Leonardo da Vinci a Basquiat (I Quaderni del Bardo)

«Se, mi chiedessero: “Ma cos’è esattamente un ‘taccuino d’artista’ ovvero un ‘Artist Notebook’?”, potrei rispondere che per me il “taccuino d’artista” è tante cose: non solo e non più un diario, non sempre e non ancora un libro d’artista, non solo un insieme d’idee o una “poesia visiva”, qualcosa di più di un “Carnet de voyage” o di uno “Cahier” delle intenzioni, poi potrei dire che è una lavagna magica di memoria e di desiderio e un feticcio artistico, ma che è soprattutto: una grammatica di icone, segni e scritture, la genesi inconscia di un fondamentale e nuovo medium comunicativo, un’azione creativa e un libro di sogni, un esercizio di libertà, creatività e d’ intimità con il mondo. Se, poi mi chiedessero: “Qual è l’importanza storica e la novità estetica dei taccuini?”, dovrei rispondere che il taccuino d’artista forse è la più importante novità stilistica contemporanea, ma è allo stesso tempo una riscoperta di un medium che già nel Rinascimento con Leonardo da Vinci aveva trovato il suo più geniale interprete, in cui l’artista ascolta il suo respiro e inventa il suo linguaggio. Ma la vera, grande, novità stilistica e poetica sta nel fatto non tanto di essere feticci unici, ma di essere nel contempo opera e progetto, idea e realizzazione, opera finita e non-finita, molteplice, e simultanea.» (dalla nota introduttiva dell’autore).



L’autore.

Donato Di Poce, nato a Sora (FR) nel 1958 e residente a Milano dal 1982, è un poeta, critico d'arte, scrittore di “poesismi”, fotografo. Dal 1998 è teorico, promotore e collezionista di Taccuini d'Artista. Ha realizzato L'Archivio Internazionale di TACCUINI D'ARTISTA e Poetry Box di Donato Di Poce, progetto espositivo itinerante. Ha scritto numerosi tradotti anche in altre lingue.





Libri di Puglia è un progetto di promozione della lettura frutto della collaborazione fra la Biblioteca del Consiglio regionale pugliese “Teca del Mediterraneo” e Associazione Pugliese Editori e dalla Biblioteca del Consiglio regionale pugliese.



Dopo la prima edizione, che nel 2019 ha portato in caffè, ristoranti, pub i libri e gli autori per raggiungere un pubblico più ampio, incentivando la lettura e contribuendo alla diffusione del ricco e variegato panorama letterario della regione e alla crescita dell’imprenditoria pugliese nel segmento editoriale, nel 2021 Libri di Puglia si trasforma in un aperitivo letterario da fruire e condividere sui social, nell’attesa di poter tornare a essere un appuntamento itinerante con incontri dal vivo.



Il nuovo ciclo ha debuttato lo scorso 22 gennaio e proseguirà fino alla metà giugno, sempre di venerdì alle ore 19: nello spazio virtuale della pagina Facebook dell’Associazione Pugliese Editori, scrittori, editori e ospiti converseranno con il giornalista Dino Cassone di libri, editoria, attualità attraverso interviste, presentazioni di libri e match letterari e risponderanno alle domande del pubblico che seguirà la diretta.





Il prossimo appuntamento di Libri di Puglia live streaming



venerdì 7 maggio ore 19

presentazione del romanzo La casa delle madri di Daniele Petruccioli (Terrarossa Edizioni), nella dozzina del Premio Strega 2021

in diretta sulla pagina facebook dell’Associazione Pugliese Editori

www.facebook.com/associazionepuglieseeditori