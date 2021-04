Bari - K2Games - Giochi da tavolo dall'Europa al quartiere Libertà 27/04/2021 “K2 GAMES –LEARNING BY PLAYING”

UN PROGETTO DI GAME DESIGN EUROPEO AL SERVIZIO DELLE QUESTIONI AMBIENTALI,

DELLA SALUTE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

A SPAZIO13 RAGAZZI E RAGAZZE DI 4 PAESI EUROPEI IMPEGNATI NEL BATTUTE FINALI DEL PROGETTO





A Spazio13, in questi giorni, ragazzi e ragazze provenienti da Italia, Germania, Lituania e Romania sono impegnati nelle battute finali del progetto “K2 Games - learning by playing”, promosso da Insight_epd, associazione culturale di Martano (Le), insieme a CRISP (Germania), EEHYC (European environment and health youth coalition - Lithuania) e SRC (Society for responsible consumption Romania).

Scopo del progetto - finanziato dal Programma Erasmus+, capitolo gioventù, della Commissione Europea, con il coordinamento di SRC - è quello di ideare e costruire giochi da tavolo e di simulazione per affrontare i temi delle emergenze ambientali e il loro impatto sulla salute e sullo sviluppo sostenibile.

Sono i giovani i più sensibili alle sfide del cambiamento climatico e, soprattutto, saranno loro a dover fare i conti con l’eredità (non virtuosa) delle generazioni passate: per questo motivo è fondamentale che vengano adeguatamente formati sui temi della salute ambientale e del consumo sostenibile.

“K2Games - Learning by playing”, progetto di partenariato strategico della durata di due anni, promuove un approccio innovativo all'educazione alla sostenibilità, fornendo agli animatori socio-educativi, agli youth workers e ai centri di aggregazione giovanile strumenti educativi coinvolgenti e nuovi rispetto alle materie trattate, come giochi da tavolo e di simulazione.

È così che la cordata delle organizzazioni coinvolte intende promuovere una maggiore consapevolezza dell’efficacia dell’esperienza ludica per lo sviluppo di conoscenze, abilità e atteggiamenti sostenibili tra la comunità degli operatori giovanili e dei giovani: per questo i giochi sono stati progettati e realizzati per essere utilizzati in contesti non formali e informali, oltre a supportare il lavoro degli insegnanti in contesti formali, e sono ora disponibili online in cinque lingue sul sito www.k2games.info .

Insight_epd, che si occupa da sempre di educazione non-formale nell’ambito dei Programmi educativi della Commissione Europea, ha coinvolto nel progetto alcuni designer italiani di Tou.Play - Pasquale Facchini, Francesco Binetti e Aldo Campanelli - che hanno portato il gruppo di youth workers europei a cimentarsi con le sfide del design e della produzione di giochi da tavolo. Allo stesso tempo, il mondo dei designer è stato contaminato dai principi dell’educazione non formale e dalla cura per le attività educative rivolte ai minori.

Ad oggi sono oltre 25 le persone, provenienti da quattro Paesi, impegnate sullo sviluppo dei progetti con due giochi da tavolo (board games), cinque giochi di simulazione (simulation game) e la relativa guida, con l’obiettivo di offrire a tutti la possibilità e gli strumenti per sviluppare giochi da tavolo e di simulazione.



In questa fase finale i giochi sono in produzione in alcuni Makers’ Bar, dove le stampanti 3D sono in funzione e le incisioni laser disegnano i confini della plancia di gioco. Il prossimo passo è quello di condividere i risultati del progetto con tutti gli interessati, nei quattro Paesi coinvolti, e giocare, giocare e giocare, fino a coinvolgere tutte le generazioni, giovani e meno giovani, in una nuova azione globale di consapevolezza ambientale.



Chi fosse interessato a mettersi in gioco può affacciarci a Spazio13 nella ex scuola Melo, a Libertà, o contattare gli organizzatori per una sfida online.