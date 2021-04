Andria - PRIMO MAGGIO, SARA’ LA FESTA DEL “DIRITTO DI LAVORARE”. ACCOLTE TUTTE LE RICHIESTE DI APERTURA DEI MERCATI. 29/04/2021 RIMANE IL “CASO RUVO”. APPUNTAMENTO IN COMUNE MA IL CONTAGIO PESA.

SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI): “CON I NOSTRI PIANI SICUREZZA PRESENTATI AI PREFETTI UN GROSSO AIUTO PER LA RIPARTENZA. VIDEOCONFERENZA CON IL SINDACO DI BARLETTA: CI SARA’ MERCATO SABATO PRIMO MAGGIO”



Un’intensa settimana di preparazione, di interlocuzioni con le amministrazioni comunali, sindaci, dirigenti, associazioni di categoria. Un lavoro duro ma preciso e certosino quello di CasAmbulanti che, a questo punto, è riuscita da ottenere esito positivo alle sue richieste di svolgimento dei mercati anche sabato primo maggio.

Storico il risultato di Altamura ma altrettanto importanti le ordinanze sindacali di tutti gli altri sindaci ove i mercati si svolgeranno regolarmente in giornata festiva.

Soddisfatto Savino Montaruli che ha dichiarato: “un lavoro pesante ma anche colmo di soddisfazione. Abbiamo coniato il nostro principio per il primo maggio definendola la “Festa del Diritto di Lavorare” perché questo è stato negato per molte settimane, ingiustamente agli ambulanti dei mercati all’aperto. Una rivincita totale che ci mette in condizione di aver ridato dignità alla categoria in sofferenza. Anche per la città di Barletta un grande risultato. Nel pomeriggio di mercoledì 28 aprile, in videoconferenza, abbiamo raggiunto l’intesa con il sindaco Cannito, l’assessore Tupputi, la dirigente Santa Scommegna, altri assessori e organi politici presenti e le Associazioni di Rappresentanza CasAmbulanti, Confcommercio Barletta, Anva Confesercenti Bat, Fiva Bari e Bat ed altri soggetti, per la ripartenza del mercato proprio da sabato primo maggio prossimo. Raggiunta altresì l’intesa per la rimodulazione dell’area mercatale con il riposizionamento originario delle postazioni precedentemente spostate temporaneamente. Un grazie sincero a tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere l’ottimo risultato in tutti i comuni che hanno recepito la nostra affermazione di principio di svolgimento dei mercati in giornata festiva. Resta il “caso Ruvo di Puglia” dove l’aumento dei contagi potrebbe influenzare lo svolgimento del mercato di sabato primo maggio. Stiamo interloquendo con l’amministrazione comunale per una soluzione, anche compensativa, mentre a Corato, grazie all’interlocuzione con il comandante della Polizia Locale, sempre disponibile e operativo, il mercato si svolgerà sabato primo maggio” – ha concluso Montaruli di CasAmbulanti.