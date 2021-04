[PHOTOGALLERY] FCI Puglia: mtb cross country a Corato il 2 maggio e randonnče su strada a San Giovanni Rotondo il 1°maggio 30/04/2021 CORATO - Perfezionati gli ultimi dettagli, la prima edizione di XCO Bosco Cecibizzo sta per entrare nel vivo domenica 2 maggio grazie agli sforzi organizzativi del Team Eurobike. A tener banco la mountain bike cross country presso la Tenuta Cecibizzo nella quarta prova del Challenge XCO Puglia con un percorso completamente sterrato di 10,6 chilometri da ripetere tre volte (categorie juniores, open e amatori) nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Con partenza alle 9:30 il tracciato è in parte comune a quello dell’11 aprile scorso di XCO Tenuta Pedale ma con le discese tecniche da percorrere in salita. Per esordienti ed allievi, 3 giri di un anello ridotto a 5 chilometri con 100 metri di dislivello e la partenza alle 11:00 circa. La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 13:00 con le premiazioni dei primi tre classificati di ciascuna categoria.



SAN GIOVANNI ROTONDO – Sabato 1 Maggio torna a San Giovanni Rotondo un nuovo ed stuzzicante appuntamento per i cultori delle pedalate senza feretta con la Randonnèe del Gargano, evento di carattere cicloturistico, non agonistico e non assistito sulle distanze di 200 e 100 chilometri. Con la regia di Mtb Puglia l’evento si svolge in modalità random con l'ausilio di Icron.it tramite app Icron QR, ovvero senza supporto ufficiale (sul percorso in alcuni punti ci saranno dei minimi punti di ristoro per acqua e banane), verrà consegnata ai partecipanti una traccia GPX da seguire. Il punto di ritrovo (alle 7:00) e la partenza sono presso il Poggio Active Hotel di San Giovanni Rotondo dove è disponibile un’ampia zona parcheggio per chi arriva con l'auto, oltre a una ciclofficina e servizio lavaggio bici. Ulteriori info sulla randonnèe al link https://www.audaxitalia.it/index.php?pg=calendario_bri_ari&org=302&obid=1997

Il ciclismo femminile (esordienti-allieve) a Vieste con il Memorial Andrea Colombi http://www.ruoteamatoriali.it/strada/strada-presentazioni/29419-memorial-andrea-colombi-tutto-il-meglio-del-ciclismo-giovanile-femminile-a-vieste-il-2-maggio.html