JOIN ARRIVA A GIUGNO A BARI L’APP CHE TI SEGNALA SCONTI E OFFERTE NELLE VICINANZE 03/05/2021 A Giugno, su Apple Store e su Google Play Store, verrà lanciata Join, una nuova App che ha lo scopo di rivoluzionare il mondo della scontistica. Nata dall’idea di due giovani studenti, Join ha lo scopo di indicare offerte e sconti nei paraggi, mentre si cammina.

Gli utenti che scaricheranno l’app avranno accesso a sconti specifici di attività commerciali nelle vicinanze, mentre i commercianti potranno sfruttare nuove strategie di proximity marketing e aumentare il numero di clienti.



Join è la prima APP in Italia che avvisa di offerte esclusive mentre ci si muove, senza essere sommersi di notifiche, relativamente alle categorie di interesse selezionate in fase di registrazione.



La grande novità riguarda soprattutto i commercianti che potranno far conoscere la propria attività in modo innovativo, unico in Italia. La strategia di Proximity Marketing riduce drasticamente il tempo tra comunicazione e vendita, rendendo più immediata la possibilità di acquisto. Sarà possibile creare delle vere e proprie inserzioni pubblicitarie personalizzate, scegliendo il target di riferimento ed il raggio di copertura.

Gabriele e Maria, due giovani ingegneri di 26 anni, sono i soci fondatori di Join, un’app pensata soprattutto per chi viaggia e si sposta in città che non conosce, ma anche per chi vuole approfittare di sconti speciali e risparmiare qualcosa.



Nata durante un Viaggio a New York, nella città che non dorme mai, per rispondere ad un’esigenza specifica, a Giugno sarà disponibile negli store e sarà utilizzabile inizialmente solo a Pisa e Bari, città in cui diverse attività commerciali hanno già aderito alla proposta di Join.



La provincia di Bari non rappresenta solo il luogo di nascita di Gabriele, ma è stata scelta come simbolo della crescita della Regione Puglia.

Join è sinonimo di cambiamento, di rinascita, e Bari incarna tutti questi valori. Abbiamo scelto Bari ed i baresi perché siamo fieri ed orgogliosi di far parte di questa comunità.

In fondo, come si dice a Bari: "Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari".



L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare in tutta Italia e proporsi come leader nel settore delle App di scontistica.



Join the Change è il motto dell’App.

Unisciti alla Rivoluzione della scontistica.