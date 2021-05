Campagna abbonamenti stagione concertistica "BrindisiClassica 2021" XXXVI edizione 04/05/2021 La XXXVI stagione concertistica "BrindisiClassica" è pronta ad accogliere nuovamente il pubblico in sicurezza, dopo la sospensione imposta dall'emergenza sanitaria, con un'offerta musicale di ventidue spettacoli di alto valore artistico-culturale e rappresentativo di un'ampia varietà di generi, contenuti e formazioni.



A simboleggiare la rassegna è stata scelta l'immagine dell'Araba Fenice, ridisegnata da Filippo Motole, come auspicio che il pubblico, come il mitico volatile, trovi in sé la fiducia e la forza di reagire alle negatività covid, e spicchi il volo alla riconquista della libertà per una vita serena e gioiosa.



Il concerto inaugurale, compreso nella "Programmazione Custodiamo la Cultura in Puglia", promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, dal titolo "Metti una sera...", si terrà il 27 maggio 2021 (ore 20.00) a Brindisi nel chiostro dell'ex convento San Paolo Eremita ed è un doveroso omaggio al grande Ennio Morricone, pilastro della musica del Novecento e insigne artista. Sul podio ci sarà l'orchestra del "Traetta Opera Festival" diretta dal M° Vito Clemente, che eseguirà tantissimi temi di celebri colonne sonore scritte da Morricone per il cinema e la televisione nella rielaborazione del M° Vincenzo Anselmi.



I successivi tredici concerti si svolgeranno in giugno e luglio, tutti all'aperto nello stesso chiostro mentre i rimanenti otto sono programmati in autunno, dal 16 ottobre al 19 dicembre, e si terranno nel Nuovo Teatro Verdi e nell'auditorium dell'Istituto Professionale "F.L. Morvillo Falcone". Tra gli artisti ospiti ci compiacciamo menzionare alcuni graditi ritorni: Uto Ughi, Michele Marvulli, il Duo Pollice, Francesca Salvemini, Roberto De Leonardis, Maurizio Pellegrini, Il quartetto HPQ di Roberto Bascià, il Trio Beethoven; tra quelli ospitati per la prima volta: Michele Mirabella, Benedetto Lupo, Vito Clemente, il duo Parisi/Maiorca, la pianista Stefania Argentieri, il duo Serratore/Luka, Beppe Delre, Marilena Lucente, il Duo Trematore, Rocco De Bernardis, il duo Gerone/Peconio, l'ensemble Projectango e due giovani formazioni musicali pugliesi del conservatorio "N. Rota" di Monopoli.



Nel corso del concerto, alla presenza e con l'intervento delle massime autorità civili ed ecclesiastiche della Città, saranno presentati e premiati alcuni concittadini che hanno affrontato la pandemia Covid distinguendosi particolarmente nell'impegno professionale.



La limitazione imposta all'utilizzo delle sale suggerisce la necessità di raccomandare al pubblico interessato di prenotare la partecipazione o di assicurarsi il posto acquistando l'abbonamento all'intera stagione.